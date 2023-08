Un mensajero viral del amor: la historia de ‘El Patrón’

Ciudad de México.- Muchas personas escuchan su característico grito a lo lejos y comienzan a sonrojarse: “es usted muy afortunada, señorita. Aquí le manda un arreglito El Patrón”.

Cada visita de Flores El Patrón se ha convertido en un momento inolvidable, tanto como para quien recibe un ramo “buchón”, de 100 a 500 rosas, como para los testigos de un acto de amor tan común, pero algo empolvado, como lo es llevarle flores a la persona amada.

“Amor siempre va a haber. En tiempos de guerra, de pánico, de todo, siempre va a haber amor. Si hay amor, siempre va a haber alguien que regale flores”, explica Raúl Tupac, la estrella detrás de Flores El Patrón, cuyo perfil en TikTok suma 1.4 millones de seguidores.

Sin embargo, no todo fue un “camino de rosas” para esta celebridad de Internet que acumula cientos de comentarios positivos y miles de likes en cada video que postea.

Antes de ser reconocido por Flores El Patrón, Raúl era un egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica que se enfrentó a un mercado laboral pospandemia que no le ofrecía oportunidades de desarrollo ni una vía para llegar al trabajo para el que se preparó.

“Yo lo veía en mi experiencia de cuando trabajé en Australia repartiendo comida; yo decía: ‘es que no puedo ser gerente de una planta, de lo que sea, y voy a estar ganando lo mismo o incluso menos que si estuviera repartiendo comida en Estados Unidos, Australia, Canadá…’”, narra.

Ante ese desilusionante panorama, Raúl comenzó a vender flores en calles de la Ciudad de México, un emprendimiento que duró sólo un par de días, debido al impacto que le causó ver el asalto a un automovilista. Tuvieron que pasar varios meses –y un intento más de vender flores en línea– para que decidiera innovar con sus entregas temáticas.

Todo empezó con unas botas y un sombrero que le pidió prestados a su papá, así como una camisa roja de estilo vaquero que a la larga se volverían un símbolo por el que sería reconocido en las calles y en redes sociales.

Raúl adaptó a su personaje la estética “buchona”, caracterizada por lo ostentoso y lo abundante, según académicos.

De hecho, su personaje nació gracias a las bromas de un comediante que arrojaba paquetes con harina a transeúntes y que, antes de salir corriendo, le decía a las víctimas que era “un envío de El Patrón”.

Sin embargo, Raúl decidió darle la vuelta a esto y vinculó al personaje con la labor de un trabajador del campo que, “como encargo del jefe”, lleva un arreglo con cientos de rosas a su persona amada.

Y así fue como empezó a hacer entregas. En un inicio, acercándose discretamente a la “señorita afortunada”. Después, con la práctica y tras decenas de entregas, gritando desde la distancia para que “toda la colonia se entere”.

“Para que digan ‘aquí a la señorita afortunada, vean todos lo que le mandaron, vean aquí quién es afortunada, vean aquí a quién quieren’“, expresa.

Han pasado 6 meses desde que Flores El Patrón empezó a retumbar en las redes sociales con sus ramos “buchones”. En ese tiempo su negocio ha crecido exponencialmente, pues, confiesa, ha realizado unas 200 entregas por mes, en promedio.

‘El sentimiento no es mío’

Para Flores El Patrón, más allá de ser el encargado de llevar centenas de rosas a la persona amada, el éxito de su negocio radica en que ha logrado convertirse en el portador de un sentimiento que siempre es difícil expresar: el amor.

“Si me pedían: ‘dile que la amo y que es el amor de mi vida…’ no se me hacía realmente algo difícil, expresar emociones externas. Las palabras sí son mías, pero el sentimiento no es mío”, detalla en entrevista.

“Yo solamente me encargo de ser el pasajero del sentimiento”.

Y aunque después de todo, sólo es un testigo de esta muestra de amor, sí ha tenido momentos en los que se le apachurra el corazón también.

“La entrega que más me ha roto el corazón fue la que hicimos a la señorita Martha, que fue la primera vez que alguien nos dijo: ‘oye, pero se lo manda el Patrón desde el cielo’. Era su esposo que acababa de fallecer.

Lo estaban coordinando sus hijos, pero de parte del Patrón del cielo”, recuerda. “Yo lo estaba diciendo y como que te llega el sentimiento (…) Uno también internamente se llena de emociones revueltas”.

Y es en este ir y venir de sentimientos en el que Flores El Patrón encuentra su mayor recompensa.

“Uno al final en la noche se acuesta y recuerda ‘qué bonito reaccionó la señorita tal…’; esas reacciones al final tú las recuerdas y es energía positiva, que te motiva a querer seguir mejorando y querer seguir haciendo esto”, concluye.

Cuidado con los imitadores

A finales de junio de este año, se difundió ampliamente la noticia de que un hombre, con botas, sombrero y lentes que entregaba ramos “buchones” fue detenido en Chetumal, Yucatán por portar un arma de juguete.

En este punto surgieron dos confusiones: la que originó la detención, y la segunda, que el personaje detenido no era Flores El Patrón, sino un “imitador” identificado como “El Patrón Chetumaleño”.

Aunque para Raúl “el sol sale para todos”, también reflexiona que los “imitadores” afectan directamente la imagen de su marca.

Es por ello que en próximos meses obtendrá el registro de su marca y también trabajará con franquicias en distintas ciudades del país.