'Un guardia me apuntó con un arma': Ministro Canseco

Ciudad de México.- En la conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los testimonios de los funcionarios mexicanos que presenciaron el asalto para extraer al ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas de la Embajada de México en Quito, donde se encontraba asilado.

El relato más grave provino del Ministro Roberto Canseco, Jefe de Cancillería y Asuntos Políticos, a quien un guardia le apuntó directamente con un arma de fuego pese a estar desarmado, en un intento por impedirles llevarse a Glas.

"Escuché un ruido muy fuerte, inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la Embajada". Cuando los intrusos lograron ingresar, Canseco opuso resistencia moviendo un librero para impedir su avance.

"En eso me quitan a mí, mueven el librero, yo opongo resistencia a lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca, un Guardia entra y me apunta con un arma", relató.

Pese a la amenaza, el funcionario siguió oponiendo resistencia pacífica para impedir que se llevaran al asilado.

"Voy corriendo hacia la puerta, afuera de esta puerta había una reja y estaba ya un vehículo que lo iban a meter en ese vehículo", describió Canseco, quien alcanzó a ver cuando subían a Glas al automóvil, pero no pudo evitar su extracción ilegal.

Durante su forcejeo por defender la sede diplomática, Canseco resultó agredido. "Me pegaron en el ojo que tengo una marca, porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza".

Su actuación por preservar la soberanía e integridad de la Embajada mexicana, aun poniendo en riesgo su seguridad, fue destacada.