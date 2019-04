Un general a punto del retiro quedará al frente

Ciudad de México– El presidente Andrés Manuel López Obrador designó ayer al general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la nueva Guardia Nacional.

Aunque se trata de un elemento de las fuerzas castrenses en trámite de retiro, el mandatario aseguró que su decisión atendió las inquietudes de las organizaciones sociales que demandaban un civil.

¿Esto sería suficiente para esas organizaciones que solicitaron mandos no militares en activo?- se le preguntó.

“Sí, se acordó al interior del Comité de Seguridad escuchar este punto de vista. Nosotros no actuamos con cerrazón, siempre escuchamos si es posible y si no afecta lo sustancial, es decir, en este caso el que opere bien la Guardia Nacional y que sean militares en proceso de retiro, se vio que era posible satisfacer esa petición. No tenemos ninguna intención de aferrarnos, somos tercos en otras cosas”, respondió.

El comandante de la Guardia Nacional presentado en Palacio Nacional es un militar en proceso de retiro que se desempeñaba como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, con sede en Washington.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien explicó que el mando inició su trámite para dejar las filas castrenses desde el pasado mes de diciembre.

Ayer, el presidente también nombró a los integrantes de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional.

En representación de la Sedena, fue designado el general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Xicoténcatl de Azolohuoa Núñez Márquez, quien también se encuentra en trámites de retiro, que concluirán en el mes de julio.

Por la Secretaría de Marina, se nombró al contralmirante de Infantería de Marina en retiro, Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Chávez, y por la Policía Federal, la comisaria general, doctora Patricia Rosalinda Trujillo Mariel.