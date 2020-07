Ubican a grupo que se aferra al control de Morena

Ciudad de México— Mantener una convocatoria que a todas luces es imposible de cumplir confirma la intención de Gabriel García, coordinador de programas sociales de la Presidencia, de controlar a Morena, acusó el senador Higinio Martínez.

Por ello, advirtió el líder morenista, el grupo encabezado por ese funcionario federal y la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, debe estar consciente de que está en juego el resultado del partido en la elección de 2021.

"Parece que quieren perder la próxima elección, no hay forma que si sigue así el partido, la elección de candidatos a gubernaturas, a diputados y demás cargos salga bien, y nos llevaría a perder la mayoría, especialmente en la Cámara de Diputados", afirmó en entrevista.

El mexiquense aseguró que la única salida para aminorar el enfrentamiento interno rumbo al proceso electoral de 2021 es efectuar tres encuestas para elegir a la dirigencia nacional, como plantea el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y quien resulte electo tenga el respaldo de los grupos.

Consideró que si existe disposición de García y Luján, se puede encontrar una salida legal para separar la elección de presidente y secretario general del partido del resto de los órganos de dirección.

"Me parece inconcebible y asombroso que gente del nivel de Gabriel García y Bertha Luján, y teniendo tanto poder en el Gobierno federal, todavía se aferren a quedarse con el partido, y tengan este nivel de enfrentamiento interno.

"Ellos saben que la convocatoria es imposible de cumplir por la emergencia sanitaria, no se pueden hacer asambleas, por lo que quieren esperarse hasta el plazo máximo --31 de agosto-- para decir que la contingencia no dejó hacer nada y quedarse en el cargo", indicó.

Al ser tan cercanos a López Obrador, sostuvo, deberían reflexionar sobre el daño que provocan al Primer Mandatario, pues la mala imagen de Morena recae sobre él.

Consideró que el tabasqueño tiene tanto trabajo que no puede enfocarse en este momento a resolver los problemas del partido.

"No sólo van a desacatar una orden del tribunal, con las consecuencias fatales que eso traería, imagínate las broncas que habrá en el proceso de elección de candidatos si se mantiene la actual dirigencia.

"Hagamos las encuestas y no importa quién quede como presidente, lo importante en enfrentar la crisis de gobernabilidad al interior del partido, de lo contrario no vamos a poder transitar en el 2021 y tendrá un impacto electoral", dijo.

La ley electoral establece que una vez que inicia un proceso electoral, en este caso el del próximo año que arranca el 6 de septiembre, ningún partido puede cambiar dirigentes.

Aseguró que es evidente para todos que si el tribunal pidió una encuesta abierta es a los ciudadanos en general, porque hacerla a la militancia sería cerrarla.

"He hablado con muchos líderes, diputados, senadores y otros dirigentes que pensamos lo mismo, Morena no puede seguir en esta crisis, y la posición generalizada es que se realicen las encuestas para la dirigencia nacional.

"No hay condiciones para asambleas, sí hay condiciones para una encuesta abierta, porque además no hay un padrón confiable. Entonces no es válido decir 'o todo o nada', en cualquier partido se pueden llegar a acuerdos", indicó.