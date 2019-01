Ubican 4 tomas clandestinas en Otumba

Ciudad de México— Tras una movilización militar, de policías locales y federales, en Otumba, Estado de México, fueron localizadas cuatro tomas clandestinas en un ducto de Pemex que va de Tuxpan, Veracruz, a la Ciudad de México.

El operativo se llevó a cabo en la localidad de Cuautlacingo, donde huachicoleros extraían hidrocarburo del suministro para acopiarlo en bidones y garrafas.

Previo a las tareas de seguridad, un grupo de soldados fue rodeado por pobladores para impedir la detención de algunos huachicoleros y la reparación de las tomas clandestinas, lo que provocó un conato de bronca.

También se informó que tres militares resultaron lesionados, al parecer por objetos lanzados por los pobladores, quienes exigían su retiro del lugar.

Además, en redes sociales se reportaron agresiones con armas de fuego.

No obstante, esos reportes no fueron oficializados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual no se ha pronunciado sobre la movilización en Otumba y el saldo del operativo.

La acción para ubicar a los delicuentes se extendió en toda la localidad de Cuautlacingo, cuyo despliegue incluyó un helicóptero de la Fuerza Aérea y personal de la Armada de México.

De manera extraoficial reportaron dos personas detenidas, al parecer relacionadas con el "piquete" al ducto.

Se informó que los efectivos resguardaron el sitio para permitir que personal de Pemex sellaran los puntos de ordeña.

Apenas el 14 de enero fue hallada otra toma en Otumba en el kilómetro 189+200.