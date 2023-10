Tunden a Samuel ¡en su instagram! por pedir licencia

Monterrey, México.- La intención del Gobernador Samuel García de separarse del cargo por buscar la Presidencia le generó críticas en sus publicaciones de Instagram, la red social que más utiliza, y hasta con usuarios que dijeron haberlo apoyado en el 2021.

"Antes te defendía, pero ya no", le escribió @eddyvilledac en la sección de comentarios de un video sobre el Acueducto Cuchillo 2, "pasaste a ser lo que juraste destruir. Escupiste para arriba".

Aunque el Mandatario emecista evitó hacer comentarios sobre la solicitud de licencia que envió el lunes al Congreso estatal, la mayoría de los comentarios en sus redes fueron sobre ese tema.

"Voté por ti porque verías por el Estado", le escribió @luisamonrealm, que utilizó emojis de chapulines en su comentario, "una gente joven con nuevas ideas que estaba en contra de (chapulines), ¿y ahora lo haces?

"Créeme que algunos regios estarán tan decepcionados que no darán un voto por ti en la presidencial, porque hiciste lo que criticaste".

Los comentarios en contra del anuncio del Gobernador fueron amplia mayoría, y sólo los que le enviaban saludos obtuvieron respuesta.

Por la tarde, la mayoría de los comentarios negativos fueron borrados de la publicación del Gobernador.

Sin embargo, los usuarios de Instagram siguieron criticando en otras publicaciones.

"No hagas lo mismo que Bronco... tú mismo lo dijiste al principio que no irías en el 2024, honra tu palabra", le escribió @memohiervas, cuando García subió una fotografía con el ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

"Aviéntate, pero renuncia y asume las consecuencias", comentó ily_davila, "si vas a estar a medias mejor vete!!!! Ni NL ni México te necesita distraído rúmbale !!!!!!!!".

En esa misma publicación, @dianavcaden le advirtió que perdería votos.

"Te pierdes el voto de todo Nuevo León al dejarnos con los problemas de siempre, honrar tu palabra y cubrir el tiempo que te corresponde es el presente, deja de ser uno más en apresurarse por la Presidencia", expuso.