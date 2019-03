Trump, preocupado por votos: Monreal

Ciudad de México— Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, convocará a todas las fuerzas políticas de la Cámara alta para enviar una nota parlamentaria al Congreso estadounidense para protestar por la actitud xenofóbica del Presidente Donald Trump.

En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena previó que el republicano endurecerá su lenguaje y actitud porque eso le representa votos.

Sus declaraciones, advirtió, se inscriben en un "plano electorero, buscando su reelección el próximo año".

Monreal dijo que, frente a sus dificultades y desencuentros con demócratas, el Congreso y parte de la sociedad, Trump "busca salir del embrollo acusando a México y vociferando contra la migración mundial y la población mexicana que por necesidad ha tenido que irse a trabajar a esa nación".

"Debemos entenderlo: está preocupado por los votos, porque muchos le han retirado su apoyo, debido a sus actitudes xenófobas, racistas y de intolerancia", señaló.

El legislador zacatecano aseveró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado con ecuanimidad y prudencia.

"Obviamente no enfrentará a Estados Unidos con actitudes de soberbia, ni tampoco de fuerza, sino de respeto y con los principios que la política internacional mexicana mantiene y sostiene", apuntó.

"Sin embargo, el Presidente Trump no debe confundir prudencia con debilidad; el grupo parlamentario mayoritario en el Senado seguirá apoyando y defendiendo la política de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y respeto a los derechos humanos".

No hay que caer en esa trampa, señaló, y el Presidente tampoco puede ni debe hacerlo.

Monreal añadió que el Senado buscará comunicarse con demócratas y republicanos en el Congreso estadounidense para hacerles notar que ese tipo de actitudes lesionan la vecindad y separan coincidencias.

"Vamos a hacer uso de nuestra diplomacia parlamentaria. El Senado turnará señalamientos al Senado de Estados Unidos y al Congreso. No es la forma de tratar a un País, y no vamos a tolerar actitudes de lesión e insulto a México", advirtió.