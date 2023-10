Trump es duro, pero visionario: AMLO

Nezahualcóyotl.- El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta acusaciones penales y civiles, es un hombre duro, pero visionario, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"'La integración económica, el tratado (comercial) que no quería Trump, no saben cuánto me costó, miren, ya tengo el pelo como un algodón. Pero es un hombre visionario. Y duro, pero visionario", expresó.

"Convencimos de que era importante mantener la integración económica y comercial. Y ahora México es el principal socio económico y comercial de Estados Unidos. Y por eso está llegando mucha inversión extranjera".

Al encabezar un mitin en este municipio, López Obrador se refirió al republicano al hablar de la economía de México, el "superpeso" y la relación comercial con Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo enfatizó que, a pesar de la pandemia de Covid-19, nuestro País está creciendo económicamente, cuenta con una moneda fuerte y está generando numeroso empleos.

"Es de los países con menos desempleo en el mundo. Hay trabajo. Y además, nuestra moneda está muy fuerte. Es el 'superpeso'. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, por relación al dólar", abundó.

"No se ha devaluado. Al contrario, se ha apreciado. Está llegando mucha inversión extranjera, porque, pues, hablaba yo del creador, Porfirio Díaz se quejaba. Se quejaba. Decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y ahora yo puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos".

Acompañado de miembros de su gabinete y de la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez, destacó además que este año se recibirán alrededor de 65 mil millones de dólares en remesas, gracias a los migrantes mexicanos.

"Entonces, como nos está yendo bien, resulta que está aumentando no solo el salario mínimo, sino los salarios en general, empleo y salario. Ya están inscritos más de 22 millones de trabajadores al Seguro Social y ya el promedio de ingresos de los obreros inscritos en el Seguro Social es de más de 16 mil pesos mensuales", presumió.

"Y resulta que una maestra a un maestro, por eso se lo quería comentar, ganaba 10 mil pesos, 12 mil. Entonces, ya tomamos una decisión, el mínimo para un trabajador de la educación, para una maestra a un maestro, va a ser 16 mil pesos mensuales. Mínimo".