Truena contra Anaya: ‘chueco, hipócrita, ladrón’

Xalapa, Veracruz— Andrés Manuel López Obrador tronó contra Ricardo Anaya y lo calificó de “chueco, hipócrita y ladrón”, luego que el panista dijera que acudiría a la audiencia en el Reclusorio Norte sólo si también van Pío y Martín, hermanos del presidente.

“Pues que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos. Entonces, él lo sabe, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección”.

“Y en el caso de mis hermanos igual: que la autoridad actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía. Ya no es el tiempo de antes que el Presidente le ordenaba al procurador qué hacer, eso ya cambió. También no tengo nada que ver con el Poder Judicial, es un poder autónomo, independiente, los jueces actúan por su cuenta, constantemente los estoy cuestionando, no es como antes que el Presidente daba órdenes”, comentó López Obrador en conferencia.

Esta mañana, Anaya difundió un mensaje en Twitter con el fin de que el Mandatario federal le respondiera. El ex candidato presidencial lo retó aceptando presentarse en la audiencia en el Reclusorio Norte, mañana jueves, si también lo hacían Pío y Martín López Obrador, quienes fueron captados en video recibiendo fajos de dinero.

Desde Xalapa, Veracruz, López Obrador dijo que es una “marrullería” lo que ha hecho Ricardo Anaya, pues durante toda su carrera política fue atropellando a la misma gente de su partido e inclusive traicionó a Enrique Peña Nieto.