Truena AMLO vs. Ministro Aguilar: ¿para quién trabaja?

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el Ministro Luis María Aguilar por resolver de forma pronta que no se entreguen libros de texto y tardar 8 meses el caso del adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego y Elektra.

Durante su mañanera, López Obrador cuestionó para quién trabaja el Ministro y lo acusó de conservador, retrógrada y de no ser un buen juez.

"Se le envía a Aguilar y dos días después lo resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, cinco días hábiles. Bueno, pero ya encarrerado, viene la de Coahuila, igual, le llega a la presidenta el 16, miércoles, el viernes se le asigna al mismo, y este 21 es lunes, ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila", afirmó AMLO.

"La solicitud la hizo el Gobernador de Coahuila que ya se va, pero está aspirando a otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? Tres días hábiles, tres días hábiles".

"Ayer el Procurador Fiscal, Arturo Medina, denunció que este mismo Ministro tiene desde hace ocho meses en sus manos, ocho meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la hacienda pública, o que está en litigio, la hacienda pública sostiene desde hace 13 años que empezaron estos juicios, que tiene que pagar 25 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos y lleva ocho meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del Ministro Luis María Aguilar Morales", se quejó.

Y entonces, López Obrador se soltó contra el Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

"¿Para quién trabaja el Ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él que si se quedan sin libros los niños sus padres no tienen para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo?", lanzó.

"No, no, él no cree eso. Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez".

REFORMA publica este miércoles que el Gobierno federal entró en pugna con la empresa Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, por adeudos fiscales que superan los 25 mil millones de pesos. Acusó que Elektra ha abusado y mediante recursos legales evita que se le cobren sus deudas millonarias al fisco con auxilio del Poder Judicial.

El Ministro de la Corte Luis María Aguilar fue responsabilizado por dilación legal del caso, al detener el expediente por ocho meses para evitar su revisión.

Esta mañana, el Mandatario federal dijo que se interpondrá un recurso para que la Corte trate el asunto.

"Sí se va a presentar, no, ya se presentó ayer, sí, hoy, hoy, para que los Ministros traten este asunto", indicó.

"Fíjense que en el primero de los casos y en el segundo, se cumple el principio de impartición de justicia pronta y expedita, nada más que acá (el caso de Elektra) no, es distinto", sentenció.