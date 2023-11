Truena AMLO vs. excomisionada de Búsqueda: es de derecha

Sonora, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra Karla Quintana, ex Comisionada Nacional de Búsqueda (CNB), a quien acusó de intentar afectar a su Gobierno como parte de un grupo de derecha.

Señaló que la exfuncionaria hizo un mal manejo de los datos de desaparecidos para aumentar las cifras a 120 mil, por lo que está en proceso una investigación de sus gestiones.

"Estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficencia, sino había una intención de afectar al Gobierno que represento, así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos.

"La señora Karla (Quintana), y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización, supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha, ¿cómo llegaron al Gobierno de nosotros, quién sabe?, pero todo eso lo vamos a aclarar", indicó en conferencia matutina desde Cajeme, Sonora.

Cuestionado sobre las declaraciones de la ex Comisionada, sobre que el Gobierno federal busca ocultar las cifras de desaparecidos, dijo que el nuevo censo que ordenó ha mostrado la localización de quienes fueron reportados como no localizados.

"Porque no es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan una idea, no es cierto que haya 120 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado", añadió.

Reprochó que Quintana fue irresponsable al declarar en los medios el aumento de desaparecidos en este Gobierno, pero dijo, responde a intereses de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con influencia de la OEA.

"De manera muy irresponsable, de mala fe, salían a decir de que habían 120 mil desaparecidos y desde luego, entrevistas con Carmen Aristegui, y el coordinador de todo ese grupo, que es un derechoso, pseudodefensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez Icaza, senador del bloque conservador.

"Hay una organización que es la CIDH de la OEA y ahí se pueden imaginar, la OEA muy cercana al Departamento de Estado de EU, estamos haciendo la investigación porque vamos a informar sobre la realidad", insistió.