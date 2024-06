Triunfo de Claudia Sheinbaum, referéndum para AMLO

The New York Times | Electores festejan la victoria de Sheinbaum en la Ciudad de México The New York Times | Claudia Sheinbaum celebra el recuento preliminar de votos en la Ciudad de México el domingo The New York Times | Una multitud en el Zócalo celebró el triunfo de Sheinbaum el domingo

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- Los votos aún se están contando, pero algo está claro: el partido gobernante de izquierda en México dominó las elecciones del domingo. Claudia Sheinbaum, la primera mujer y primera persona judía en ser elegida presidenta de México, venció a su oponente el domingo por un impresionante margen de 30 puntos porcentuales o más, según los primeros resultados. Ella obtuvo una mayor proporción de votos que cualquier otro candidato presidencial en décadas, y su partido y sus aliados están a punto de obtener mayorías lo suficientemente grandes en el Congreso para promulgar cambios constitucionales que han alarmado a la oposición. “Estamos llevándonos todo en estas elecciones”, dijo Mario Delgado, líder de Morena, en un discurso el domingo. La elección sirvió como un referéndum sobre el mandato de casi seis años de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, reflejando que una sólida mayoría del electorado ha respaldado su gestión del país. Los resultados preliminares muestran que Morena se llevó siete de las nueve gubernaturas en disputa, incluida la más prominente, la de la Ciudad de México, y ganó supermayorías en al menos 22 de las 32 legislaturas estatales. Durante el mandato de López Obrador, millones de personas salieron de la pobreza, el salario mínimo se duplicó y las pensiones se hicieron disponibles para muchos más mexicanos. Pero también empoderó al ejército, priorizó los combustibles fósiles y promovió medidas que, según los críticos, podrían debilitar las instituciones democráticas de México. Aun así, las preocupaciones sobre tales movimientos hicieron poco para disuadir a la mayoría de los votantes de apoyar a Sheinbaum, quien es la protegida de López Obrador, y a su partido. “Los votantes le dieron a Claudia un mandato que muy pocos se atrevieron a predecir”, dijo John Feeley, subdirector de misión en la Embajada de Estados Unidos en México de 2009 a 2012. “Claudia arrasó”. Sin embargo, para algunos críticos, el ascenso de un partido Morena con un control mucho más estricto de ambas cámaras del Congreso ya ha generado alarmas. Advierten que, con supermayorías, el partido podría avanzar en la legislación controvertida defendida por López Obrador, potencialmente desmantelando controles cruciales sobre el poder presidencial. “Había descartado la posibilidad de que Morena tuviera un cheque en blanco para hacer lo que quisieran. Pero eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo Roberta Lajous, una diplomática mexicana que se desempeñó como embajadora en cuatro países. “El sistema democrático ha sido utilizado para limitar la democracia”. Los cambios sistémicos propuestos por López Obrador incluirían, entre otras cosas, reducir el número de legisladores en el Congreso; eliminar muchos reguladores independientes, transfiriendo sus funciones a agencias federales; y hacer que los jueces de la Corte Suprema sean elegidos por voto popular. También busca que los funcionarios electorales sean elegidos por voto popular, una medida que, según los críticos, debilitaría su independencia. La oposición en el Congreso había frustrado esas ambiciones, hasta ahora. “Pareciera haber un consenso de una gran parte de la población para decir, ‘Adelante con su proyecto’”, dijo Sergio López Ayllón, profesor de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México que ha asesorado a instituciones como el Senado mexicano y la Suprema Corte. Pero una pieza del rompecabezas aún falta para que Morena y dos partidos más pequeños en su alianza electoral ejerzan un control total sobre la legislación. Los primeros resultados muestran que la alianza capturará una supermayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados, lo que les permitiría aprobar enmiendas constitucionales, pero podrían no alcanzar esa marca en el Senado por unos pocos escaños. Si eso ocurre, aún podrían armar una supermayoría haciendo tratos con otros legisladores, según expertos legales. “Tendrán que negociar algo”, dijo López Ayllón. Y si ganan los escaños necesarios en el Senado, añadió, “abriría una ruta que llevaría a cambios constitucionales muy rápidos”. Una incógnita es qué tan comprometida está Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, realmente a impulsar los cambios que López Obrador introdujo en febrero y que rápidamente adoptó como propios. Aunque ha defendido las propuestas públicamente, los analistas también han dicho que no tenía otra opción más que respaldar completamente a López Obrador durante la campaña. Se espera que los funcionarios electorales anuncien los resultados finales de la elección en algún momento de esta semana. El peso mexicano cayó más de un 3 por ciento el lunes, una rara disminución para una moneda que recientemente ha permanecido fuerte frente al dólar. Los nervios en los mercados financieros reflejan una inquietud más amplia sobre una posible erosión de los controles y equilibrios, lo que podría expandir el rol del gobierno en la economía, según estrategas financieros. Una preocupación importante para las empresas es la potencial “elección de jueces hasta la Corte Suprema y la virtual eliminación de la independencia de los reguladores”, dijo Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México. La elección de jueces podría someterlos a presiones políticas, dicen los críticos, haciéndolos dependientes de los líderes políticos y menos dispuestos a fallar en contra de sus patrones políticos. La medida, dijo Jacobson, podría afectar la capacidad de las empresas para obtener una audiencia justa sobre disputas, ya sea con reguladores o con el poder judicial. “Lo que estás haciendo es mantener esos cuerpos, pero quitando cualquier apariencia de independencia al poner sus funciones en el poder ejecutivo”, dijo sobre los reguladores. “Esto quitaría cualquier pretensión de independencia y daría ese poder a la presidencia”. Sheinbaum ha señalado su apertura a trabajar con el sector privado, diciendo en un discurso a sus seguidores el lunes por la mañana, “respetaremos la libertad empresarial y promoveremos y facilitaremos honestamente la inversión privada nacional y extranjera”. Es posible que priorice las medidas "dada la importancia de esto para el proyecto y legado de López Obrador", dijo Jacobson. Pero, añadió: “La otra posibilidad es que lo deje languidecer sin nunca impulsar una votación”. Sin embargo, otro escenario está aumentando la ansiedad entre los detractores del gobierno. El nuevo Congreso se superpondrá brevemente en septiembre con el último mes del mandato de López Obrador, dándole la oportunidad de impulsar cambios estructurales si el partido gobernante asegura una supermayoría en el Senado. PUBLICIDAD