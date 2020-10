Tribunal Electoral se plegó al poderoso: Zavala

Margarita Zavala fustigó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haberse "plegado al poderoso".

"Fue una descarada injusticia", alegó en entrevista.

La fundadora de la organización que no pudo nacer como partido aseguró que no le interesa buscar una curul por otra fuerza política y que piensa seguir empujando a México Libre.

La noche del miércoles, por cuatro votos contra tres, el tribunal consideró que México Libre había incumplido con los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas y pulcritud en sus ingresos y gastos, a pesar de que hubo solicitudes reiteradas de que lo hiciera.

--La resolución refiere que hubo 50 aportaciones en efectivo que no fueron identificadas...

"Para empezar, es una mentira porque en su propio proyecto (del Magistrado José Luis Vargas) los tiene identificados; en las páginas 55, 80, 62 y 96, él mismo los tiene identificados. Y no es verdad, están en el proyecto y en el informe circunstanciado del propio INE", planteó.

"Finalmente él dice 'bueno, en este caso a pesar de identificar a los aportantes' y dice 'es que sólo lo hizo en algunos casos...' Entonces sí los identifiqué. Y después de eso, hay una organización que tiene ocho millones, a ese sí vota a favor y dice 'Ah no, es que en el caso de México Libre la carga de la prueba estaba en el INE. Pero no, no estaba en el INE. Por eso vota en contra".

"Además, él está obligado a interpretar a favor de los derechos. Y lo interpreta en los otros tres casos y no lo interpreta en el caso de México Libre. Nomás engañan", sostuvo la ex panista.

El Magistrado ponente, explicó Zavala, "asienta la resolución al decir 'el INE no tiene razón en negarle el registro por esos criterios', y entonces busca otros criterios para negarnos el registro. Sí fue una descarada injusticia porque a los otros sí les dan, con irregularidades, y a nosotros nos lo niegan, por lo menos la injusticia ahí está. Vemos la manera cómo se pierden con tal de quedar bien con el poderoso".

--¿Ese es el trasfondo? ¿El tribunal quiso quedar bien con el poderoso?

--Yo no tengo modo de probarlo, pero no tengo duda. Cuando hacen ese tipo de argumentos, cuando violentan tanto el derecho, pero cuando lo hace alguien como el Magistrado Felipe de la Mata, por supuesto que hubo presiones. Se fueron (los magistrados) a un receso y regresaron blancos. Yo sí lo lamento mucho. Me parece que un magistrado, por más presiones que reciban, están ahí para aguantar las presiones y resolver conforme a justicia y no lo hicieron.

--López Obrador no puede ver en pintura a Felipe Calderón. ¿Este es el meollo de todo?

--No en realidad. El meollo de todo es que tenemos un sistema autoritario. Por supuesto que López Obrador, por su resentimiento, por su rencor, indebidamente por el lugar en que está, no debería perseguir de esa manera. Pero el tema es que estamos ante un régimen autoritario.

--Y el tribunal se plegó al régimen...

--Por supuesto. Cuando tú ni siquiera cuidas, cuando, como tribunal, estás obligado a proteger los derechos, y lo que haces es y resolver contra la democracia, por supuesto que se plegó al poderoso. ¿Lo puedo probar? No. Pero no tengo duda, no tengo duda que eso pasó.

--Si tuvieras enfrente a los magistrados que resolvieron en contra, ¿qué les dirías?

--Que se equivocaron, que le fallaron al país. Están ahí para aguantar las presiones, y no quiero saber cuáles fueron. Su responsabilidad no eran conmigo, sino con la Patria.

--Y ahora, ¿vas de regreso al PAN?

--Yo la verdad hice esto de México Libre porque creo que era necesario transitar en política por nuevos cauces. Y creo que por ahí debería seguir mi función: buscar escuelas de ciudadanía y de trabajo político y de preparación. Estoy segura de que trabajaré en la política, pero a través de México Libre.

--Los panistas ya han dicho que tú y Felipe tienen las puertas abiertas...

--No, cuándo dijeron. En realidad creo que cualquier partido está respetando los propios procesos y es algo que me rebasa a mí. México Libre debe trabajar en su proyecto nacional para ver cómo salimos todos juntos, para que salgamos como la fuerza que somos.

--Entre tus planes, entonces, ¿no está regresar al PAN?

--En realidad mis planes es seguir con México Libre y acompañar de algún modo este proceso para ver cómo intervenimos en las elecciones del 21. Mi interés no es ser candidata a diputada.

--¿No te guiña el ojo esa posibilidad?

--Cuando yo estaba pidiendo el registro de México Libre, yo había decidido públicamente no ser candidata a diputada.

--¿Qué escenarios tienes?

--Para mí es muy importante respetar las decisiones y los procesos. Hoy apenas hablamos para ver cómo vamos caminando para resolver de qué manera vamos a participar.

--¿Qué les dijiste a los militantes de México Libre?

--El mensaje, que no nos puede detener el odio. En gran parte, que para mí ha sido uno de mis más grandes honores.

--Pero ¿cuál es la propuesta que le haces a la militancia?

--No pues, no la voy a.... Creo que en México Libre hay mucha gente que podría participar en distintas cosas.

--¿Tienen vía libre para afiliarse al PAN?

--Son las cosas que tenemos que decidir y revisar.

--Si Marko Cortés te llama por teléfono y te ofrece una curul, ¿qué le dirías?

--Jajajaja... No hagas cosas de imaginación. No, no. No es factible. Nosotros no hicimos México Libre para ver qué curul nos tocaba. Al contrario, si algo tenía claro es que no iba a ser diputada.