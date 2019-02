Trazo de Tren Maya, imaginario: Semarnat

La Secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, reconoció que el Tren Maya es una idea, ya que aún no cuenta con los estudios necesarios y sus trazos son imaginarios.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, indicó que los trazos son imaginarios porque todavía requieren estudios para ser determinados.

Aseguró que si bien en el trazo actual toca reservas naturales, el Tren Maya ni siquiera rozará alguna de ellas.

"No vamos a entrar, no vamos a tocar reservas, definitivamente no, el trazo es un trazo imaginario, es una propuesta de trazo que se va a determinar y se va a definir en el momento que tengamos los estudios que tenemos que hacer y que estamos por licitar", afirmó.

González Blanco dijo que, además de las reservas ecológicas, en el trazo actual del Tren Maya hay alrededor de mil sitios arqueológicos que no serán tocados.

La funcionaria federal anunció que están por licitar el proyecto ejecutivo del tren y, una vez que esté listo, se podrá realizar la Manifestación de Impacto Ambiental y proporcionar información a las comunidades para elaborar la consulta pública.

"En este momento estamos en la fase de licitación del proyecto ejecutivo, de ese proyecto ejecutivo se va a derivar la Manifestación de Impacto Ambiental; en el momento que esté el proyecto ejecutivo podemos hacer una consulta amplia, informada, libre, como lo establece la ley y los parámetros internacionales", señaló.

La titular de la Semarnat admitió que hay resistencia al proyecto. No obstante, la atribuyó a desinformación derivada de la falta de estudios sobre el proyecto.

"Estamos conscientes de que puede haber alguna resistencia, pero también hay falta de información porque no tenemos proyecto ejecutivo terminado, una vez que lo tengamos, podemos informar y hacer la consulta", confió.

Aseguró que el Gobierno federal consultará a las comunidades impactadas por la obra, incluyendo las indígenas. Estos ejercicios, agregó, se llevarán a cabo de manera libre, previa e informada.





Sancionan desmonte en Dos Bocas

Sobre el desmonte de Dos Bocas, en Tabasco, la titular de la Semarnat dijo que éste no se debió realizar, por lo que la empresa responsable ya fue sancionada.

Explicó que la compensación formará parte del programa de mitigación de Dos Bocas.

"Es realmente sin precedentes, se le impone una multa a la empresa que hace el desmonte, que sí lo hace, y se le impone también una remediación de un espacio similar, de un predio similar en otro lugar (...) Va a haber una compensación, una remediación, una mitigación, eso será parte del programa de mitigación de Dos Bocas", expuso.