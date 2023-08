Tratará AMLO con gobernadores del sur incremento de migrantes

Ciudad Juárez.- Debido al incremento de migrantes en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá esta tarde con los gobernadores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Oaxaca.

“Tenemos una reunión por la tarde de todo el gabinete para ver el tema migratorio, porque sí estamos viendo que luego de una disminución considerable hay un repunte en la migración, y por eso nos vamos a reunir hoy para mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues y ver de qué manera se ayuda a informar que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a los Estados Unidos desde sus países, porque también falta información, que es una de las cosas que le escribo al presidente Biden”, informó.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia de prensa matutina que sostuvo hoy el presidente, dio a conocer que le envió una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden para invitarlo a México, para tratar distintos temas, entre ellos el de la migración.

“Vamos a seguir protegiendo a los migrantes, porque el traslado es muy riesgoso, hay muchos accidentes en el transporte”, pero los gobiernos no están atendiendo las necesidades de trabajo de los pueblos, debido a que no tienen las posibilidades de hacerlo, señaló.

Dijo que uno de los planteamientos que se están analizando de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos es la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de todos los pueblos de América.

“Se necesita un programa para impulsar el desarrollo de los pueblos, que la banca internacional, sobre todo los bancos para el desarrollo de América Latina, del Caribe, lleven a cabo un plan de financiamiento para ayudar a los países pobres, necesitados, sino no vamos a poder detener el flujo migratorio, la gente busca como salir adelante, la migración no se produce por gusto, sino por necesidad, si la gente tiene trabajo en su lugar de origen no sale, porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos sus culturas, sus costumbres?, el ideal tiene que ser el que la migración sea opcional, no forzosa, para eso necesitamos de la solidaridad internacional, ese es mi reclamo a la ONU”, comentó.

Desde hace dos semanas, Ciudad Juárez ha vivido un incremento en el arribo de personas migrantes, principalmente a bordo del tren de carga.