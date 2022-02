Trasladan a mexicanos de Kiev a sur de Ucrania

Ciudad de México— El traslado de mexicanos de Kiev al sur de Ucrania se dio con éxito, informó el canciller Marcelo Ebrard.

"Se llevó a cabo movimiento de familias mexicanas de Kiev hacia el sur de Ucrania. Fue un éxito", informó en su cuenta de Twitter.

"Felicito a nuestra comunidad y a la embajadora y su equipo. Seguimos adelante con el plan de contingencia de la SRE".

La Embajada de México en Ucrania había recibido la petición de traslado de 32 de las 98 familias que tenía registradas, esto ante la tensión con Rusia.

"No sabemos si la tensión va a empeorar o no, es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así, estamos a favor de una solución pacífica, pero mientras tanto hay que proteger a las personas", agregó el Canciller.

"Iniciamos hoy ese proceso, vamos a estar cuidando a las familias mexicanas que viven en Ucrania".

El traslado se dio desde la capital Kiev a la ciudad de Ivano-Frankivsk, a través de un autobús dispuesto por la representación mexicana.

Los costos básicos de alimentación y hospedaje, por un periodo inicial de siete días, serán cubiertos por la Embajada mexicana.