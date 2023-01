Trasladan a 89 reos de CDMX a penales de otras entidades

Ciudad de México.- Un grupo de 89 reos fueron trasladados en la madrugada de penales de la Ciudad de México hacia Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas, de acuerdo con información oficial.

Las personas privadas de la libertad (PPL) fueron custodiados en el operativo por elementos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, así como de la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

A través de aviones que partieron del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 22 de los reos fueron llevados al penal No. 4 "CPS Noroeste", en Nayarit; otros 22 más, al penal No. 14 "CPS Durango"; otros 22, al penal No. 18 "CPS Coahuila", y 23 reos al Cefereso No. 15 "CPS Chiapas".

"Los traslados se efectúan en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales y se contó con personal de derechos humanos para garantizar que la actuación del personal se realiza en apego a los protocolos establecidos", se precisó.

Apenas el pasado 5 de diciembre, también otros 49 reos fueron trasladados hacia penales federales.

Las autoridades aseguraron que con estos traslados se despresuriza los penales de la capital y se garantiza la gobernabilidad.