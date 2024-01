Trasladan a 32 migrantes a albergue en Matamoros

Ciudad Victoria, México.- Personal del INM trasladó a los 32 migrantes plagiados y liberados en la frontera de Tamaulipas a un albergue del gobierno del Estado en Matamoros, donde están instalados a la espera de que Estados Unidos les otorgue la visa de asilo humanitario para cruzar, dijo la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

Jorge Cuéllar Montoya dijo que los 26 venezolanos y seis hondureños, entre ellos una niña de un año de edad, ya cuentan con la documentación suficiente para ser llamados por autoridades migratorias del país vecino.

"Los migrantes ya tienen su visa humanitaria (de México), y están instalados y están esperando que Estados Unidos, a su vez, les de la documentación necesaria para poder irse a Estados Unidos de manera legal", indicó.

Cuéllar dijo que tras el operativo de búsqueda y localización, una vez que los liberaron, se apegaron a protocolos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) para realizar las investigaciones del plagio.

"Posteriormente el Instituto Nacional de Migración informó que les había otorgado visa humanitaria a los 32", manifestó.

"Y se les apoyó para trasladarlos a Matamoros, se les llevó a lo que fue el antiguo hospital Alfredo Pumarejo, que es un espacio que el gobierno del Estado hizo para apoyar a los migrantes".

Sobre el caso de la menor de edad que no fue reportada en un inicio por lo que eran 31 los migrantes rescatados y después la cifra final fue de 32 personas, Cuéllar agregó que entre ellos se hallaba la niña, pero que no había sido reportada derivado de que no contaba con boleto de autobús.

"Se había dicho en un primer momento que se trataba de 31 porque entre los pasajeros de este autobús de la empresa Senda se encontraba una niña de un año", explicó, "y una persona de esa edad no requiere un boleto de pasaje, por lo tanto no había registro, pero, al momento en qué se han recuperado se encuentra en estos 32, de los cuales, 26 venezolanos y seis hondureños".

El también titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) dijo que en el operativo de búsqueda participaron al menos seis instituciones federales y del estado ligadas a la seguridad.

Algunas de ellas, dijo, fueron la FGJT, Guardia Estatal, Semar, Sedena así como la FGR.

El 30 de diciembre del año pasado, la Vocería informó que un comando armado de cinco camionetas interceptó un autobús de Grupo Senda, bajó a los migrantes y se los llevó en la autopista Reynosa-Matamoros.

También el pasado 3 de enero dijo que los 32 migrantes fueron liberados en Río Bravo.