Tras video y 21 días... admite ajusticiamiento

Ciudad de México.- A 21 días de la presunta ejecución extrajudicial cometida por militares en Nuevo Laredo Tamaulipas y tras haber salido a la luz un video de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que se trató de un “ajusticiamiento”.

“Sí, me informaron (del video) y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables”, señaló.

“Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición, los responsables, de las autoridades competentes. Todos los que participaron”, comentó López Obrador.

Un supuesto ataque a militares por parte de grupos armados en Nuevo Laredo, que dejó cinco delincuentes abatidos el pasado 18 de mayo, resultó ser una ejecución extrajudicial, según reveló un video difundido por Univisión.

Testigos del día de los hechos aseguraron que los cinco sujetos chocaron en el vehículo en que viajaban y los soldados los bajaron vivos, los hincaron y les dispararon, aunque luego fueron reportados como abatidos en un enfrentamiento. También les sembraron armas.

“Claro, qué bueno que todo está saliendo porque esto no se debe de permitir”, manifestó.

“Siempre he sostenido, y esa es una convicción que hay ya en los mandos tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de Defensa, de que la actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución no deben encubrirse para no manchar a la institución”.

Sobre los militares que perpetraron las ejecuciones, el titular del Ejecutivo aseguró que ya se encuentran “bajo resguardo” de la autoridad, aunque no reveló cuántos son ni dónde se encuentran.

“No puedo opinar sobre esto (investigación en curso), nada más decirles de que están bajo resguardo (los efectivos involucrados)”, agregó.

En la conferencia mañanera, aseveró que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) buscará que se acuse a los elementos involucrados de ejecución extrajudicial, término que se usa para describir el acto de matar deliberadamente a una persona al margen de cualquier marco jurídico.

“Se va a analizar (el video) pero, de entrada, la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial”, añadió el mandatario.

“Es la Fiscalía (General) la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales”, aseveró.

López Obrador calificó este caso como aislado y acusó que, durante los gobiernos anteriores, las “masacres” se ordenaban desde arriba.

– ¿Fue un caso aislado?, se le preguntó.

“Sí, sí, antes las masacres se ordenaban desde arriba, la política supuestamente de seguridad pues la llevaba a cabo García Luna, y era la de ‘mátalos en caliente’, era la guerra y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos”, respondió.

“Estos son casos aislados y, cuando se dan, se castigan, no se permiten; o sea que no somos iguales”, recalcó.

–¿Qué pasó entonces, presidente?, se le insistió.

“Pues, exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir desterrando, pero que se introdujo en el período neoliberal, imagínense, Calderón declara la guerra y nombra a García Luna de Secretario de Seguridad”, expuso.