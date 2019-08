Tras pelea morenistas se reunirán con López Obrador

Ciudad de México— Tras pelea de tribus por Morena en el Senado, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, anunció una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 29 de agosto.

"No he hablado con él (AMLO) desde hace varias semanas, ha sido muy respetuoso, eso lo debo de reiterar. Nos vamos a reunir con él el 29 a las 12 del día, con motivo de la reunión plenaria del 28 y 29", indicó.

El zacatecano ofreció disculpas tras las acusaciones de ayer con Martí Batres ante la renovación de la Mesa Directiva en la Cámara alta.

"Son desencuentros normales", afirmó.

Luego que López Obrador dijo en su conferencia mañanera que quienes buscan sacar provecho personal de la política no tienen futuro porque el pueblo sabe quién se preocupa por ayudar y quién es un "trepador", Monreal aseguró que no se sentía aludido.

"¿Después de 22 años? No, no me siento aludido", sostuvo.