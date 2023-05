Tras fin del Título 42, ¿qué pasó con migrantes en Tijuana?

Tijuana.- Decenas de migrantes que se encontraban en la frontera con Tijuana, Baja California, fueron procesados, algunos de ellos cruzaron con el formulario de CBP One, bajo el Título 8 y otro más fueron llevados por la Patrulla Fronteriza al noroeste de la ciudad para determinar su estatus.

En el grupo de personas sin formulario de CBP One, y tras la reja que divide México de EU, Alejandra Rodríguez, originaria de Michoacán, señaló que los agentes de migración le colocaron una pulsera de papel azul antier.

Los agentes de migración no le explicaron mucho, solo que cada familia portaría una pulsera de diferente color.

Su caso es de violencia, mencionó, pues su esposo fue asaltado en Michoacán y temen que se agrave su caso, debido a que puso una denuncia en el Ministerio Público, por lo que viaja con su pareja y dos hijos de 2 y 10 años.

"Básicamente, no es la primera vez que nos sucede (ser asaltados), estuvimos tres meses en Tijuana probando la aplicación CBP One y nada, todavía hoy desde aquí lo intentamos dije, 'pues si me dan cita nos salimos (de entre los muros), pero no, no hemos tenido suerte".

Ayer pasó un grupo con pulseras amarillas, añadió, hoy el rojo y fueron informados que mañana será el turno de los de pulsera azul.

"Cuando nos pusieron la pulsera no nos dijeron nada más, no sabemos si es por nacionalidades o qué, solo que nos iban a dejar en el campamento y que estuviéramos atentos al orden, hoy se llevaron a familias de papá, mamá e hijos", apuntó.

Alejandra aseguró que desconoce si deportan o inician el proceso de asilo las personas que se lleva la Patrulla Fronteriza.

En tanto, por el puerto fronterizo de El Chaparral, cercano al de San Ysidro, pasaron decenas de personas con cita previa en CBP One, había personas que esperaron en albergues durante un par años por un espacio para entrevista.

"La diferencia es que ellos son ahora bajo el Título 8", expusieron, "las políticas cambiaron".

Alrededor de las 11:00 horas, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) ordenaron los documentos de los migrantes, luego, les indicaron que podían pasar a las oficinas de Migración en Estados Unidos.

"Voy contenta", dijo Margarita Benavides, quien cumplió dos años de estar en Tijuana, esperando cita.

"Yo creo que es mejor si consideras que tienes realmente un caso para asilo y te esperas a tener la mayor posibilidad de ingresar de manera legal", comentó.

Margarita fue amenazada en Veracruz por el crimen organizado y viaja con su esposo e hijos.