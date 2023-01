Tras captura de Ovidio, un muerto y 28 heridos, dice Sinaloa

Ciudad de México.— A casi doce horas del operativo de detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (Morena), informó que el saldo preliminar es de un elemento muerto de la Guardia Nacional y 28 heridos, entre agentes estatales y federales, así como civiles que transitaban por el lugar de los enfrentamientos.

A pesar de las balaceras, el saqueo de tiendas, los disparos a aviones desde tierra y la incertidumbre de ciudadanos en algunas ciudades de Sinaloa, como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, el Mandatario sinaloense se toma las cosas con calma y llama a la población a resguardarse en sus casas y tener paciencia.

Hacia las 18:00 horas tiempo de México, 17:00 horas en Sinaloa, la situación "parece haber llegado a su fin", dijo el Mandatario, en entrevista.

"Hablando con la verdad tuvimos una situación extraordinaria, de crisis, un día difícil, en el que la Federación realizó un operativo, a través de la Sedena y de la Guardia Nacional, operativo que trajo como consecuencia eventos colaterales: bloqueos de calles en Culiacán, el epicentro fue Culiacán con nueve bloqueos; tres bloqueos en Mazatlán y dos en Los Mochis.

"Tenemos 28 heridos que están en el hospital, un fallecido, un policía de la Guardia Nacional, y hay robo de vehículos, que es el otro elemento más recurrente, se robaron vehículos para efecto de tapar las calles, incendiarlos o llevárselos, en un resumen preliminar hablaríamos de poco más de 200 vehículos robados. También hubo rapiña, 20 casos de rapiña, muy menores porque las tiendas y la economía fue paralizada y fueron pocas las tiendas que abrieron. Todo eso es lo que hemos venido administrando desde el Gobierno todo el día y nos lleva a que en este momento las cosas parecen haber llegado a su fin.

"Digo parece porque no podemos hablar de que concluimos, pero ya no tenemos gente armada en las calles, ya no tenemos carros bloqueando en las avenidas y se están atendiendo a heridos. Estamos cerrando el día y concluyendo con el evento, espero que así sea, pero más allá del deseo que tengo de que así sea, en realidad ya estamos sin actividad delincuencial activa, estamos recogiendo escombros y chatarra de autos, traemos un operativo de acarreo con grúas de los vehículos que fueron incendiados".

¿Sin embargo, las imágenes son terribles y pareciera que el saldo que nos da es muy bajo, Gobernador? ¿Podría incrementarse?

"No creo porque el tiroteo fuera de la escena principal de la detención fue poco, la confrontación estuvo en el lugar donde se realizó la operación con ese objetivo específico, ahí hubo una serie de confrontación a balazos, pero en la ciudad no lo hubo tanto, no creemos que haya un saldo mayor.

"Puede pasar que los que cayeron de parte de la delincuencia no hayan venido a hospitales, porque incluso hubo gente armada que quería llevarse a personal de salud para que atendiera en campo a los que fueron heridos; esta acción concluyó y no fue fructífera, claro que pusieron tensión a médicos y doctoras, pero no pasó de ahí. Creo que no vamos a tener un saldo mayor, si acaso se va a modificar, estamos en el recuento, pero no será mayor de lo que tenemos ahora".

"La característica principal de hoy con respecto a 2019, aquí no se atentó contra la población civil, no hubo un ataque a familias como las que hubo en aquel entonces; ocurrió el evento en el lugar y de manera marginal ocurrieron estos eventos de quema de carros que tenían que ver con la distracción para evitar el objetivo que traía la operación del Gobierno federal".

¿Los heridos son personal que se encontró en una confrontación directa con criminales?

"Lo más, que son 25 son de la Guardia Nacional y de la Policía estatal, y solamente son tres civiles que estaban en la confrontación, que es gente que deambulaba por ahí y que lamentablemente le llegó la desgracia, pero el número es fundamentalmente de policías de la Guardia Nacional y policías estatales".

¿Ha hablado con el Presidente... qué le dice el Secretario de Gobernación?

"Con quien tuve comunicación fue con el Secretario de Gobernación, me habló una hora y media o dos horas después de iniciado el operativo y me dijo que era un operativo federal en la sindicatura de Jesús María, pero incluso no me dijo cuál era el objetivo, no me dio mayores detalles, me dijo 'queremos que se cuiden' y que si había una convocatoria de las fuerzas federales a que hubiera coadyuvancia lo hagan, para entonces policía estatal y municipales trabajaban con la Guardia Nacional y Sedena. Luego me volvió a hablar, pero estrictamente de cómo estaban ocurriendo las cosas, incluso no supe ni cuando llegaron ni en qué momento se llevaron al detenido, no me metí a conocer detalles y me imaginé de quién se trataba cuando el operativo se focaliza el lugar, ni pedí mayores detalles porque la Federación puede actuar en cualquier lugar del país.

"Muchas veces para no filtrar ocurre que a las autoridades locales se les transmite poca información porque son operativos especiales y así lo entendimos. Nosotros estamos tratando de resolver los remanentes de ese operativo".

En operación de este tipo puede haber una respuesta o una escalada de violencia, ¿qué le dice a la ciudadanía, puede venirse una escalada?

"A la ciudadanía le digo que prácticamente estamos concluyendo, pero aún no lo hacemos, les pido paciencia, que sigan resguardados y que cuiden sus salidas, la calles sigue teniendo riesgos; quizá para mañana podremos estar en condiciones normales

"Sabemos que a nosotros nos corresponde la seguridad en Sinaloa, vamos a trabajar y estamos en coordinación con fuerzas federales, trabajamos con los tres órdenes de Gobierno, no esperamos una reacción especial del Gobierno federal para atendernos; creo que estamos en condiciones de poder seguir atendiendo la seguridad con lo que tenemos ahora, tanto con personal de la Guardia Nacional y con personal de la la Sedena y Marina, y municipales, vamos a seguir en coordinación, hemos tenido un año exitoso para bajar criminalidad, esperamos que pese a esto nos mantengamos así".

¿Qué opina de una eventual extradición? ¿Cómo califica el operativo?

"Todas la autoridades tenemos que hacer lo que nos corresponde, al Gobierno federal les corresponde, no les reclamamos que no nos hayan dicho de la estrategia, y si nos piden es nuestra obligación la coadyuvancia, a ellos les toca, en este caso no hablamos... al menos lo que escuché de la conferencia del Secretario de la Defensa es un asunto de flagrancia y no se habló de una ejecutoria de orden de aprehensión con fines de extradición, lo que oímos fue que hicieron una investigación y encontraron un objetivo generador de violencia y había que ir por él.

"No quiero adelantar juicios al respecto de la extradición porque le corresponden a la autoridad judicial los procesos de judicialización, esperamos cómo van las cosas, el operativo dio resultados y ahí esta el resultado. Hago un llamado a la ciudadanía para que siga teniendo paciencia, estamos entregados a atender la seguridad de los sinaloenses, como lo hemos hecho en este primer año de Gobierno".