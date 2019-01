Tras amenaza, insiste AMLO que no reforzará su seguridad

Tlaxcala— Tras el artefacto dejado afuera de la refinería y un mensaje en su contra en Salamanca, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no aumentará su seguridad.

"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer", aseguró el tabasqueño al cuestionársele si tras la amenaza es necesario reforzar su seguridad.

La madrugada de este jueves, en la Puerta 4 de la Refinería de Salamanca, fue detectada una camioneta con un presunto artefacto explosivo, y en un puente de la ciudad fue colocada una manta con un mensaje al Mandatario exigiéndole el cese de su plan de combate al robo de combustible.

"Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos", se leía en el mensaje firmado por un líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Durante su mensaje en la entrega de apoyos sociales en esta entidad, López Obrador advirtió que no frenará su lucha contra el robo de combustible.

"Se robaron el año pasado 65 mil millones de pesos. Estamos hablando de cuatro años del presupuesto de Tlaxcala, lo que se robaban cada año de combustible con el huachicoleo.

"Bueno, se acaba el huachicoleo, no hay huachicoleo ni arriba ni abajo", insistió.