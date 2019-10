'Trabajadores pueden destituir a líderes sindicales'

Ciudad de México— Ante las resistencias en algunos sindicatos para renovar los liderazgos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los trabajadores pueden actuar para evitar que se perpetúen dirigentes que no los representan.

"No van a haber excepciones, tiene que haber democracia, se tiene que aplicar la ley y los trabajadores van a elegir libremente a sus representantes", respondió el Mandatario al ser cuestionado en su conferencia matutina.

"También es un llamado a los trabajadores para que ellos hagan lo que les corresponde, que ya no sigan tolerando dirigentes que no los representan. Ya vamos a cambiar, nosotros pues no podemos destituir a un dirigente sindical, pero los trabajadores sí".

López Obrador pidió a los trabajadores hacer las gestiones que corresponden para hacer valer la democracia, y aclaró que desde su Administración no habrá protección a dirigentes.

"La libertad no se implora, se conquista. Entonces que nos ayuden a eso. No hay protección para líderes sindicales, se está viendo, ya no es el tiempo de antes, el Gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de intereses creados, ya no".

Reforma publicó este lunes que los líderes sindicales que se han perpetuado en sus puestos se resisten a aceptar los cambios y podrían aprovechar la ambigüedad de la nueva Ley Laboral respecto a la renovación de dirigencias.

Los líderes están bajo la mira bajo la mira porque no podrán perpetuarse según la nueva Ley Federal del Trabajo que, en su Artículo 358, señala que los procedimientos de elección deberán salvaguardar el voto personal, libre, directo y secreto.