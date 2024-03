Tomo números de Reforma, vamos a revertir contienda: Máynez

Ciudad de México.- Para Jorge Álvarez Máynez, candidato a la Presidencia de la República por MC, el 8 por ciento de la preferencia del voto a su favor es síntoma de que está creciendo en la percepción de la gente.

"Yo tomo estos números, tomo lo que nos dice Reforma, y estoy convencido de que vamos a lograr revertir el estado de la contienda presidencial", dijo en entrevista tras un diálogo con estudiantes de la Ibero.

"Todas las encuestas ayudan, todas las encuestas son útiles, son fotografías, es una encuesta levantada cinco días después de que soy presentado como candidato a la Presidencia, cinco días de campaña, ahí viene en la metodología. Creo que comete varios errores que un encuestador serio no se permitiría como comparar mi candidatura con una supuesta candidatura, cuando yo no fui medido en diciembre, cuando yo no fui medido en septiembre, creo que hay varios errores de ese tipo en la presentación", consideró.

Sin embargo, puntualizó que el porcentaje en que lo coloca la medición es una mayor percepción de la gente lograda en pocos días.

"Logramos acreditar en esa, y en todas las encuestas, que estamos creciendo en una balanza positiva. Somos la candidatura que menos negativos tiene en términos de imagen, en términos de percepción de la población y que en pocos días hemos pasado de que las encuestas nos pusieran en 3, 4 o 5 por ciento a 8 por ciento; y que esto es un fenómeno que va a seguir a la alza en las próximas semanas, en abril y mayo, y vamos a cambiar el guion de la contienda presidencial", confió.

"Si el 8 por ciento está dispuesto (en poco tiempo) a votar por nosotros, lo tomo por bueno", insistió.

La encuesta de Grupo Reforma sobre preferencias electorales da una ventaja de 24 puntos a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez rumbo a una elección en la que prácticamente la mitad de los encuestados ya decidió su voto para el 2 de junio, según el estudio.

Un 63 por ciento conoce spots de Sheinbaum, 58 por ciento de Gálvez y 22 por ciento de Jorge Álvarez Máynez, candidato de MC.