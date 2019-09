Toman FCPyS contra diplomado de Anaya

Ciudad de México— Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM tomó las instalaciones en protesta contra la impartición de clases de Ricardo Anaya en un diplomado.

"Estudiantes organizados hemos tomado nuestro plantel a modo de protesta por la invitación a Ricardo Anaya con motivo de la impartición del diplomado 'Política mexicana contemporánea, una mirada plural'", indican los estudiantes en un comunicado.

Los inconformes mantienen cerradas las instalaciones.

Los alumnos se manifiestan en contra de las supuestas políticas neoliberales que representa el ex candidato presidencial pues argumentan que el diplomado propicia la aceptación de la derecha en la UNAM.

"La situación (el diplomado) representa la aceptación de la ultra derecha en nuestra Universidad", exponen.

El diplomado "Política mexicana contemporánea, una mirada plural" comenzaría este viernes y tendría una duración de 120 horas.

En el grupo académico que impartiría el curso, además de Anaya, también se encuentran el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, y la diputada, también priista, Dulce María Sauri Riancho.

También participarán el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el ex consejero del IFE, José Woldenberg; el economista Rolando Cordera; el ex Secretario de Salud, Salomón Chertorivski; y el ex portavoz presidencial Rubén Aguilar, entre otros.