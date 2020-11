Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que en el caudal del sistema del Río Grijalva se optó por desviar el agua al río Samaria desde una compuerta de la Conagua para evitar que la capital del Estado se inundara, lo que afectó a pueblos de Jalpa , Nacajuca y Centla.

"Se cerró esta compuerta y todo el agua de la presa (Peñitas) se fue por el Samaria a la zona baja de Jalpa, Nacajuca, Centla, allá es donde tenemos el problema", dijo el Presidente durante el sobrevuelo efectuado este domingo a bordo de un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea.

"Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el agua saliera por el Samaria por la zonas bajas, desde luego se perjudicó a la gente, de Nacajuca, zonas chontales, a los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión", reiteró.

No obstante, argumentó que donde vive la mayoría de la gente se evitó la inundación.

"Se evitó una inundación mayor, ésta es la compuerta del Macayo, tenía 13 años que no se usaba y no se cerraba, no se había terminado de construir. Ahora llovió más que en el 2007, que en el 2010, y Villahermosa no se inundó, esa es la parte más baja de Tabasco es el Municipio de Centla, Vicente Guerrero, Cuauhtémoc, aquí está afectando mucho la inundación porque está bajando el agua arriba", narró el Presidente.

Tras el sobrevuelo, el Presidente tenía programada una conferencia de prensa, pero informó que ésta sería cancelada.

"Ya es diferente la situación, ha bajado mucho el nivel, hace una semana se estaban sacando hasta 2 mil 100 metros cúbicos por segundo, ahora es de mil 200 metros cúbicos por segundo, eso significa menos agua para la planicie de Tabasco, menos inundación, aseguró.

En la conclusión del sobrevuelo, el Presidente priorizó dragar el Usumacinta debido a que se encuentra azolvado (taponeado) lo que impide el desfogue de aguas al mar.