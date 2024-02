Toma Sheinbaum protesta como candidata del PT

Ciudad de México.- Sin nuevas promesas, mas que continuar con el modelo perfilado por el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum tomó protesta este miércoles como la candidata presidencial del Partido del Trabajo (PT).

"Hoy México es un país mejor que el que teníamos en 2018, con un gran presidente, pero además un gran ser humano, que con modestia, con sencillez, con austeridad, ha construido en casi seis años una historia de un México en el que cada vez su pueblo se siente más empoderado", afirmó.

Ante los dirigentes del PT, Alberto Anaya; de Morena, Mario Delgado, y del Partido Verde, Karen Castrejón, que van en coalición, Sheinbaum aseguró que sus causas son la democracia, la libertad, la vida digna y los derechos del pueblo de México.

"Por eso hemos luchado, por eso protestamos y por eso cuando lleguemos, después de este gran presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra protesta junto con ustedes es que no nos vamos a cansar de seguir luchando en cualquier lugar donde estemos, y más desde la Presidencia de la República", expresó.

"Seguir trabajando junto al pueblo de México por la construcción de México, en donde el humanismo mexicano sea parte de nuestra vida cotidiana y no la avaricia, la envidia y el acumular riqueza sin su distribución", agregó.

Entre los invitados especiales estuvieron el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla; el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto; el diputado y exaspirante presidencia Gerardo Fernández Noroña, y el senador Manuel Velasco, todos ellos en el estrado.

Entre el público estuvieron la exfiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy, quien fue presentada por la maestra de ceremonias, y en contraste, el exsubsecretario de Seguridad Ricardo Mejía, quien el año pasado se rebeló por perder la candidatura de Morena al Gobierno de Coahuila y compitió por el PT, no fue presentado.

Guadalupe Rodríguez, integrante de la Comisión Coordinadora del PT y esposa de Alberto Anaya, fungió como conductora de la toma de protesta de Sheinbaum y urgió a la definición de las candidaturas de la Coalición al Congreso.

"Quiero decirles a los tres presidentes que tienen una tarea histórica y que necesitamos, y la militancia del Partido del Trabajo así lo demanda, que le demos celeridad ya a definir las candidaturas", apuró.

"No podemos seguir esperando en aras de no sé qué el que se nos estén retrasando los tiempos, porque en política los tiempos sí cuentan. Y aquí estamos para decir: Mario (Delgado), queremos los 32 estados y queremos el país. Pero para llegar a eso tenemos que anteponer lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, no intereses personales, los podemos anteponer ante los intereses de la nación", apuró.

El pasado 21 de enero, Sheinbaum tomó protesta como candidata de Morena, partido que desde 2023 la oficializó como su única aspirante presidencial tras una elección interna que causó críticas.