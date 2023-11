Toma GN control territorial de Acapulco

Ciudad de México.- La Guardia Nacional (GN) tomará el control territorial de Acapulco, con 38 nuevos cuarteles, con lo que se busca cambiar completamente el sistema de seguridad en el puerto.

En conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se busca establecer un sistema de seguridad que "signifique un cambio de fondo en este asunto que tanto preocupa a la gente".

En Acapulco, el número de elementos de la fuerza de seguridad pasará de los 5 mil que había hasta el fin de semana, a 10 mil, con lo que Guerrero será el primer lugar en despliegue con 14 mil 620 elementos de la Guardia Nacional.

"(Guerrero) tiene 5 mil 120 elementos, tiene 21 compañías de la Guardia ya construidas y siete están en proceso de construcción, cuatro están pendientes por construir. Aquí tenemos los efectivos que tiene Acapulco de Guardia Nacional con esas cinco compañías, 360 elementos, las compañías que vamos a aumentar para cubrir los 38 sectores serán 9 mil 500 elementos para un total de 9 mil 860 guardias nacionales que estarán ahí en Acapulco, cubriendo los 38 sectores", dijo Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional.

"Ya sumados estos 9 mil 800 con los 5 mil 120, que ya tiene el estado asignados tendrá Guerrero 14 mil 620 elementos, será el estado que mayor cantidad de Guardia Nacional va a tener. Guanajuato, que había sido el estado con mayor número, tiene 6670 elementos", agregó.

El General dijo que se buscarán 38 predios de dependencias federales, estatales o municipales para construir los cuarteles, incluso con el apoyo de la iniciativa privada.

"Nos apoyaremos con ellos a ver si tienen también áreas que podamos emplear y que quieran participar en este gran programa del plan para darle seguridad a Acapulco y cambiar completamente el ámbito de seguridad para los ciudadanos en este puerto", agregó el titular de la Sedena.

Con la instalación de los nuevos cuarteles, con 250 elementos cada uno, se busca frenar el robo a viviendas, comercios, gasolineras, transportes y distribución de gas.

Ni recorreré colonias ni se etiquetará gasto.- AMLO

El Presidente dijo que aunque mantiene su plan para entregar despensas semanales a 250 mil familias afectadas durante tres meses, no recorrerá colonias de Acapulco ni considera necesario etiquetar gasto para la reconstrucción del puerto.

"Hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores, el programa de la pensión, a personas con discapacidad, las becas, también ya se están reabriendo centros comerciales , se está avanzando a la normalidad, mañana tenemos una reunión con empresarios de turismo para avanzar en el programa que tenemos para que funcionen al menos 34 hoteles para marzo o abril del año próximo, va ser una reunión mañana a las 10:35, y hoy voy a Acapulco en la tarde, a las 4, para evaluar el plan que estamos llevando a cabo.

"No (voy a recorrer), vamos nada más a la reunión en la base naval, he estado en 3 ocasiones, y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido que no he ido, pero fui desde el primer día, hablé con la gente y me di cuenta de lo que se necesita, luego regresé y estamos avanzando".

- ¿Hace falta etiquetar recursos?

"No, no hace falta, porque no hay límite (de presupuesto). No vamos a estar esperando a hacer trámites (para liberar recursos), ya estamos trabajando, son 20 mil elementos sólo de las fuerzas armadas, llevamos como 200 mil visitas a viviendas, 200 mil familias censadas, es casa por casa".