Todos los sectores vamos a salir adelante, en armonía: López Obrador

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó esta tarde en el Consejo Mexicano de Negocios que todos los sectores de México “vamos a salir bien, adelante y en armonía”.

El mandatario destacó que existe la posibilidad de convertirnos en una potencia económica y en un ejemplo de desarrollo si entre todos enfrentamos este mal de la corrupción, porque no necesitamos exportar prácticas de honestidad en otros países.

"Yo diría que la mejor riqueza de México es la honestidad de su pueblo”, comentó.

El mandatario destacó que en lo que va de su mandato se tienen variables macroeconómicas estables lo que se debe a que los empresarios están contribuyendo al desarrollo.

"Estamos recaudando más de lo que se proyectó en el presupuesto y en la Ley de Ingresos de este año; esto se acompaña de que no hemos tenido problemas de afectación en el tipo de cambio, hemos mantenido un tipo de cambio favorable al peso, en este periodo; no ha habido depreciaciones en dos meses y medio; al contrario, ha habido una recuperación del peso en este periodo, y no ha habido pérdidas en la bolsa de valores”, comentó.