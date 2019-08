Toca a jueces decidir sobre Peña Nieto: Osorio

Ciudad de México— La posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea llamado a cuentas por el caso de la Estafa Maestra descansa en manos de los jueces, afirmó el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong.

"En el tema directo del expresidente, eso le toca responder y resolver a los jueces. Serán ellos los que deben de tomar las decisiones, pero con el llamado que hacemos: que no se suelten comentarios, que no se filtren investigaciones, que se respeten los derechos de a quienes se les quiere involucrar en ésta o en otras investigaciones", planteó.

En rueda de prensa tras finalizar los trabajos preparatorios de la bancada tricolor hacia el periodo ordinario de sesiones, el ex Secretario de Gobernación cuestionó el desempeño del juez que lleva el caso de Rosario Robles implicada en el caso de la Estafa Maestra.

"Exigimos que no se politice la justicia, que se respete el debido proceso y, por supuesto, la presunción de inocencia. Estoy defendiendo respecto a lo que vimos todos, el comportamiento de un juez, que toma decisiones e, incluso, toma decisiones de no sólo sugerir, sino de decir que tenía que llevarse a cabo otra denuncia respecto a otras personas. Eso no le toca a un juez", advirtió.

Acompañado por su bancada, Osorio Chong externó su preocupación por el desarrollo del caso que mantiene en prisión preventiva a Robles Berlanga.