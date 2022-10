'Títeres y peleles', responde AMLO a Calderón y Zedillo

Ciudad de México- El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo de ser títeres y peleles por decir que es populista y que atentará contra la democracia de México.

"Entonces, ¿cómo enojarnos si van ellos a España a acusarnos de que somos populistas? Si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, pero es lamentable el papel de pelele, de títere", comentó López Obrador en conferencia en Palacio Nacional.

En el Foro "20 años de FIL: Democracia y Libertad", realizado en Madrid, Calderón sostuvo que "caerá" la democracia en México si se aprueba la reforma electoral que propone el Presidente López Obrador y que éste busca destruir al INE.

"Es una democracia que está a punto de caer y a punto de caer me refiero a quizá en un mes más. Afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático no sólo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó. Otro es el ataque constante al INE, le ha bajado el presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza.

"Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, porque tiene una reforma que pretende desaparecer al INE y poner en su lugar a autoridades que van a ser electas popularmente; es decir, las huestes del partido del Presidente decidiendo la suerte de las elecciones", dijo Calderón.

Por su pate, también el ex Presidente Ernesto Zedillo alertó que los populismos en América Latina, que debilitan a la democracia, pueden derivar en dictaduras y auguró una década perdida para la región.

"Se confirma que América Latina tendrá otra década perdida. SI vemos lo que ha ido pasando con nuestras economías desde el año 2015 no es difícil y quienes se dedican al trabajo de las proyecciones, del comportamiento económico, nos confirman que para el 2025 no hay manera de evitar que se declare que entre el 2015 y el 2025 el crecimiento, si a caso de América Latina, sea un crecimiento mediocre y que en esa década habrá habido un retroceso en los avances de reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad de nuestra región.

"Segunda observación es que esta triste situación tiene que ver con la actuación de nuestros Gobiernos. Ahora, tenemos Gobiernos que explican esos resultados, lo que estamos viendo son muchos Gobiernos donde los liderazgos han surgido como los populismos clásicos, prometiendo fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros como el pasado, extranjeros, hasta gente de este lado del Océano y nunca se reconocen con la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas, y esa es la historia del populismo", mencionó Zedillo.

Esta mañana, el Mandatario federal le respondió a los ex Presidentes y los llamó "ternuritas". Respecto a Zedillo, señaló que él fue el responsable del Fobaproa y de vender los ferrocarriles nacionales.

"Antes el presupuesto era para los de arriba y ahora la verdad me da risa, me da risa la verdad. Y yo les pido a todos que no nos enojemos sobre lo que dice Zedillo y Calderón en España, ¿Qué nos podemos molestar? No... ternuritas. Si el señor Zedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa.

"Imagínense: Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales y se fue cuando terminó la Presidencia a trabajar de empleado a una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales", narró.

También, López Obrador aseguró que Felipe Calderón se robó la Presidencia y puso en el manos de la seguridad del País a Genaro García Luna.

"¿Calderón hablando de democracia? Si se robaron la Presidencia y él lo sabe, hasta Fox lo reconoció. ¿No invitaron a Fox a la reunión verdad?, hubiera estado buenísimo. Y hablando de seguridad Calderón, cuando declaran la guerra y y convierte en su brazo derecho a García Luna que está en la cárcel", recordó.

El titular del Ejecutivo federal expresó que para él es un timbre de orgullo que sus adversarios cuestionen a su Gobierno, pero lamentó que sean una "caricatura".

"Y ahí veo en las redes que le están contestando todo esto y más y digo bueno, pues no hay que enojarse tanto. Yo hasta me estoy contradiciendo, porque estoy hablando de no hacer caso a eso y ya me enganché, pero la verdad no es para enojo.

"Es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Desde luego que tienen derecho a hacerlo como cualquier otra persona, como cualquier otro mexicano, porque somos libres, pero es de caricatura", agregó.