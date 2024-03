Tira tenis de Morena por congelar reducción de jornada

Ciudad de México.- Al tirar los tenis de Morena, la diputada Susana Prieto llamó a los trabajadores a castigar a los partidos políticos si no aprueban la reforma de reducción de la jornada laboral.

La legisladora renunció a la fracción de Morena la semana pasada, en protesta porque el partido congeló el dictamen que permitiría a los trabajadores del país descansar dos días a la semana y, con ello, bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas.

"Vamos a convocar a una brigada nacional a los trabajadores y trabajadoras: No hay 40 horas, no hay voto, porque desde el 25 de abril de 2023 estamos listos para pasar al pleno la iniciativa de reducción de la jornada laboral", desafió la ahora diputada independiente.

Acusó que se han dado muchas justificaciones y pretextos para postergar la aprobación de la reforma al artículo 123 constitucional, como la realización de más consultas y foros sobre un dictamen que tuvo consenso en comisiones hace casi un año.

"¿Quién lo detiene? Ningún partido político está trabajando porque se vote", advirtió.

Llamó a los trabajadores a exigir a los diputados la aprobación del dictamen, con cartas y correos electrónicos, a fin de hacer presión para que se apruebe antes del fin del periodo de sesiones el 30 de abril.

"Yo por lo pronto ya me separé de la fracción parlamentaria y hoy cuelgo los tenis de Morena, si alguien los quiere, son suyos, porque si este partido dejó de ser movimiento, que es la parte a la que a mi me invitaron como representante de los trabajadores del país, para mí ya no funciona, cuelgo los tenis hoy", expresó Prieto mostrando un par de tenis blancos con las siglas de Morena, mismos que tiró al piso.

También reclamó que la reducción de jornada laboral se haya presentado como una propuesta de campaña de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, cuando ya es un dictamen que está listo para su aprobación.

"Me preocupan estos trípticos de viene como una promesa de campaña de Claudia Sheinbaum y no se vale, ¡cómo promesa de campaña si todavía alcanza a pasar!

"¿Por qué se utiliza como herramienta electoral? Nel no es electoral, están torciendo el rumbo, no se vale", reclamó.

Reiteró que ella es la autora de la propuesta, que se presentó desde octubre de 2022 y no el presidente de la República, por lo que no debería retrasarse más su discusión.

Sobre la reforma, Ignacio Mier, coordinador de Morena, dijo que no se pone a discusión la reforma porque Morena no tienen los votos para alcanzar la mayoría calificada.

Sin embargo, aseguró que será el primer dictamen que se discuta cuando acabe el análisis de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo federal.

"De que va, va. Seguramente después del 15 de abril, es la primera que estará pasando al pleno.

"Lo de menos es que la subamos hoy, que debatamos, y no tenemos los votos, estaríamos, lo que se conoce coloquialmente, quemando nuestro dictamen. No tenemos los votos, necesitamos 334 votos y en nuestra coalición somos apenas 278", justificó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, respondió a Mier que no le eche la culpa a la oposición de que detuvo la reforma.

Dijo que Acción Nacional la apoya y que planteó que hubiera un esquema gradual para no afectar empleos y diversos sectores, pero en general va a favor.

"¿Pero, ¿qué es lo que sucedió en diciembre? ¿Quién, para efectos prácticos, le puso alto a esa iniciativa? No fue la oposición, quien le puso un alto a Morena en esta iniciativa fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"La autora (Susana Prieto) obviamente lo detectó. Esa iniciativa fue iniciativa de Morena y bajada por Morena. Entonces, en ese tema que, se ponga de acuerdo Morena", precisó.