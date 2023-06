Tira la toalla Lilly Téllez

Ciudad de México.- La senadora panista Lilly Téllez informó ayer que no participará en el proceso interno para definir al candidato presidencial de la Oposición rumbo a 2024.

“A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso, el fin no justifica los medios”, dijo en un video divulgado en su cuenta de Twiitter.

“La Oposición no sólo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada”.

En su mensaje, la sonorense criticó que el proceso interno para la elección del candidato de la Oposición no garantiza condiciones de equidad entre los aspirantes, principalmente para los surgidos desde la ciudadanía.

“El Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara, el método así como se ha planteado no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes”, señaló.

“Nos han dejado tan sólo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos”.

Critica régimen oligarca

La legisladora acusó que podrían existir intereses desconocidos detrás de algunos aspirantes, lo cual violaría la certeza del proceso, y se lanzó contra el viejo régimen oligarca que ha imperado en el País en la toma de decisiones.

“No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podemos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy a una semana del inicio del proceso todavía se desconocen”, indicó.

“No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo, y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen”.

Téllez dijo que seguirá denunciando las fallas del Gobierno de la 4T y deseó la mejor de las suertes a sus compañeros que vayan a participar en el proceso interno para la elección del candidato presidencial de la Oposición.

“Seguiré trabajando por México por supuesto, seguiré levantado la voz y denunciando a este Gobierno corrupto, inepto y mentiroso, porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida”, aseveró.

“Ya Dios decidirá qué camino debo seguir. Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes decidan participar bajo estas condiciones. Hago votos para que mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión. Éxito para ustedes, Xóchitl (Gálvez), Santiago (Creel), Beatriz (Paredes), Enrique (de la Madrid)”.