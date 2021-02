Tiene México para vacunación red de frío deteriorada

Ciudad de México— En plena pandemia, México enfrenta el reto de vacunar contra Covid-19 a 96 millones de mayores de 16 años con una red de frío en malas condiciones que no contribuye a la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de vacunas, concluyó la Auditoria Superior de la Federación.

Casi 80 por ciento de las 363 cámaras frías que hay en el país, es decir 319, no cuenta con licencia sanitaria expedida por la Cofepris y 98 no funcionan, reportó el organismo.

Además, de los 12 mil 477 refrigeradores para los biológicos de la red, 16.3 por ciento, es decir, 2 mil 37, no operan y de los 3 mil 307 congeladores, 246, no sirven. Los termos tampoco la libran, de 75 mil 911 el 15.5 por ciento no funciona.