Tiene México lugar 3 en aire contaminado en el mundo

De acuerdo con un monitoreo de la organización The World Air Quality Project, México ocupa el tercer lugar en la lista de países con peor calidad del aire.

La lista de países con aire contaminado está encabezada por Sudáfrica con un puntaje general de 999, seguido por China con 504 y en tercer lugar está México con 500.

En el país, Tepeji de Ocampo, Hidalgo y Aguascalientes, Aguascalientes son las dos ciudades calificadas como "peligrosas" en este aspecto.

En su último reporte emitido alrededor de las 14:00 horas, estas dos ciudades tienen un Índice de Calidad del Aire (AQI por sus siglas en inglés), de 500.

La categoría de "peligroso" es comprendida a partir de 300. Y debido a las condiciones presentadas en estos sitios, de acuerdo con los fundamentos del AQI, ya se considera una alerta de salud en la que no sólo los grupos vulnerables, sino la población en general puede experimentar efectos graves.

Por lo que se recomienda a la ciudadanía en general evitar todo tipo de esfuerzo al aire libre.

Para medir la calidad del aire, se emiten seis categorías, de las que la "peligrosa", es la más grave. Ésta es seguida por "muy poco saludable" (de 201 a 300); ninguna de las metrópolis mexicanas se encuentra en ésta última.

En México, otras 10 ciudades están calificadas en cuanto a calidad del aire como "insalubre" (151-200), rubro en el que se advierte que todos pueden comenzar a experimentar efectos en la salud, pero son más sensibles los niños y personas de la tercera edad.

Éstas son San Pablo Autopan, Estado de México con 174; Celaya, Guanajuato con 163; Minatitlán, Veracruz con 157; Pachuca, Hidalgo con 155; y Naucalpan, Estado de México con 154.

Así como Las Pintas de Arriba, Jalisco con, Tres de Mayo, Cuernavaca y la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México con 154 cada uno y la Ciudad de Guadalajara, en Jalisco con 153.

En la categoría de "no saludable para grupos sensibles" se ubica a Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México; la Ciudad de México; Morelia, Michoacán; San Mateo Atenco, Estado de México; Polanco, Ciudad de México; Ciudad Juárez, Chihuahua; entre otros.

Esta información, se indica, es difundida con base en datos de diferentes estaciones de monitoreo.