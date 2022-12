Tiene la Conade a los Panamericanos como prioridad en 2023

Ciudad de México.- Los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre próximo, tienen prioridad, tanto por el nivel competitivo que presenten como por ser filtro para París 2024.

Por ello, la Conade contempla un equipo B o de juveniles para los Centroamericanos y del Caribe de El Salvador, en mayo.

Aunque hasta el momento no tiene definido el número de deportistas que acudirían a la justa regional por carecer de los anexos técnicos de las federaciones nacionales para conocer sus procesos clasificatorios o el número de plazas conseguidas, la titular del organismo, Ana Guevara, titular de la CONADE, advirtió que no habrá estímulos económicos ni modificación de becas para medallistas en los escenarios salvadoreño.

"No todas las federaciones han entregado sus anexos técnicos y nosotros hemos estado estudiando la posibilidad de que sea así (juveniles o equipo B). Estamos más proclives a buscar la (competencia) que nos da pasaporte directo (a París) que es Santiago y salvar también a quienes consiguieron pasaportes en (los Panamericanos Juveniles) Cali para que vayan a los Panamericanos de mayores", expuso Guevara.

"Para mí lo más importante es salvar la forma deportiva, no tiene caso entrar en un desgaste porque bajamos el criterio de apoyo para Juegos Centroamericanos, de nuestro lado no se va a dar premio a medalla, no da beca, porque lo que queremos es que e equipo se motive para Panamericanos", añadió.

Sin embargo, los deportistas que acudan a los Centroamericanos recibirán el estímulo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.