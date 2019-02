El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, fustigó a los del sur y el sureste, a quienes acusó de tener lo que llamó "la desgracia de la flojera".

"El norte vence la adversidad, mientras el sur-sureste tiene la bendición de la naturaleza, pero la desgracia de la flojera", expresó ante productores de todo el País.

"No me arrepiento de decirlo de esa manera, tengo que decirlo porque la política del Gobierno tiene que ser potenciar a aquel que quiere trabajar, que se tiene que esforzar y que está en el sol".

Al asistir a la inauguración de la Expo Internacional Cárnica y Láctea en Cintermex, El Bronco dijo ante Víctor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que el Gobierno federal debe reconsiderar sus políticas de apoyo.

"Y yo le pedí al Secretario que Nuevo León y el norte del País también estén en la prioridad del programa nacional que tienen para productores, es decir, la productividad en el norte es más complicada por la escasez de agua y una tierra que batalla mucho más para producir, esa fue mi comparación".

Más tarde, en entrevista con los medios de comunicación, Rodríguez negó sus propias declaraciones.

"Dije que el norte tiene mayor adversidad y que el sur- sureste tiene mayor posibilidad, bendición dije, no dije flojera, dije que tienen mayor bendición", señaló.

Rodríguez destacó la producción de carne en Nuevo León, asegurando que es superavitaria con relación a Estados Unidos.

En su mensaje agradeció que la Expo organizada por el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) se realice en Nuevo León.

"Les cobramos un impuestito y el salario del Gobernador está seguro", expresó.