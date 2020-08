Tiene Covid el Secretario de Agricultura

Ciudad de México— Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, fue diagnosticado con Covid-19, por lo que se mantendrá en aislamiento y trabajando desde casa.

En Twitter, el funcionario federal informó que ha notificado a sus contactos y que sigue las recomendaciones médicas.

"Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19", tuiteó el Secretario.

"He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ (sic) que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex", agregó.

Villalobos Arámbula se suma a la lista de funcionarios que han dado positivo a coronavirus, como Arturo Herrera, Secretario de Hacienda; Rocío Nahle, Secretaria de Energía; e Irma Eréndira Sandoval, de la Función Pública.

Así como los gobernadores de Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Guerrero.