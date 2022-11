Tiene aspectos muy positivos, dice Ebrard de reforma al INE

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard consideró que la propuesta de reforma del Gobierno Federal al INE tiene "aspectos muy positivos", para reducir su costo, acelerar los resultados y que los consejeros sean elegidos por voto popular, lo que especialistas y la Oposición han calificado como la manera en que López Obrador busca tomar el control del Instituto.

"Me parece que tiene aspectos muy positivos, reducir el número de diputados, reducir el número de senadores, tenemos un sistema muy caro", respondió luego de un mitin político con mujeres que impulsan su campaña a la presidencia.

Ebrard comparó la rapidez con la que, dijo, el sistema electoral de Brasil arrojó los resultados de su reciente elección, en comparación con el mexicano que calificó como muy antiguo, lento y lleno de procesos.

"Yo creo que es positivo (la transformación del INE), introduce el voto electrónico, ya es otra era, ¿por qué no votamos en urna pequeña? ¿por qué tienes que ir a hacer fila, llenar papeles todo ese rollo?", dijo.

"El INE no va a desaparecer, lo que va a hacer es que cambia su nombre, ahora le agregaron consultas, o sea es Instituto para el tema electoral y consultas, porque había una dificultad de que eso no estaba regulado", añadió.

Ebrard apoyó también la selección de los consejeros electorales y magistrados del Tribunal a partir de listas confeccionadas por el propio presidente, el Congreso donde Morena tiene mayoría y el Poder Judicial.

"Me parece interesante que puedas votar en un procedimiento más abierto a los consejeros, que no sea un arreglo de los partidos, porque no resultó, no ha resultado positivo", sostuvo.