'Tiene alianza problema por candidatura', dice Sheinbaum

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la coalición opositora tiene un problema en el proceso para elegir a la persona candidata para contender por la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.

Después de que este martes los presidentes del PAN, PRI y PRD de la Ciudad de México firmaron ir en alianza y formar gobiernos de coalición para los próximos comicios, Sheinbaum afirmó que ella sabía que el PAN tendría el poder para elegir a la persona candidata.

Y cuestionó cómo será el proceso, pues señaló, no prevén encuestas como en Morena.

"Sí tienen un problema porque ya habían acordado que quién iba a representar en la Ciudad pues era el PAN, entonces no sé qué vayan a hacer los que quieren ser posibles candidatos del PRI o del PRD, entonces tienen un problema ahí porque ellos no tienen encuestas", dijo.

Sheinbaum ironizó sobre los reclamos que opositores han hecho acerca de que la Mandataria local se pronuncie sobre sus procesos.

"Ya dije yo que tienen que ponerse de acuerdo para ver quiénes los van a representar porque El otro día dije lo mismo y me dijeron que no me metiera en la vida interna de los otros partidos", dijo entre risas.

Además aseguró que su "movimiento" está arriba en las encuestas.