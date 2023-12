Termina inauguración de Megafarmacia en mitin pro Sheinbaum

Ciudad de México.- La inauguración de la Megafarmacia del Bienestar terminó este viernes como un mitin de respaldo a la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Casi al cierre de su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo estar seguro de que entregará la banda presidencial a una mujer muy buena, trabajadora, inteligente y honesta.

Aunque explicó que no podía decir su nombre porque las autoridades electorales lo pueden "cepillar" o sancionar, los asistentes a la inauguración se encargaron de hacerlo y corearon el nombre de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"Lo más importante de todo ha sido el despertar ciudadano, el cambio de mentalidad, entonces ya lo que viene va a ser mejor, además yo no puedo decir que nos va a deparar el futuro pero intuyo y si tengo, eso sí, les puedo decir, un instinto certero, de que a quien voy a entregarle la banda presidencial va a ser muy buena, muy buena: trabajadora, bueno, voy a decir una persona, no me vayan a cepillar, una persona trabajadora", expresó.

Acto seguido, los asistentes a la inauguración corearon el nombre de Claudia.

-"Una persona muy inteligente", dijo el mandatario.

- "¡Claudia!", respondieron.

- "Una persona muy honesta", agregó el tabasqueño.

- "¡Claudia!", volvieron a gritar los asistentes, entre quienes se vieron ondeando algunas banderas con el nombre de Morena.

En contraste con los elogios lanzados a favor de Sheinbaum, el presidente fustigó a la precandidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien ayer grabó un video en las inmediaciones de la Megafarmacia, para criticar el proyecto gubernamental.

"¿Por qué tanto alboroto? ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto escándalo? Estuvo aquí la señora, no puedo mencionarla por cuestiones electorales, estuvo aquí con un cartel ¡háganme el favor!", soltó.

"Si fuese el almacén de tabaco más grande del mundo o el almacén de licores más grande del mundo o el almacén fentanilo más grande del mundo o el almacén de drogas más grande del mundo, pues entonces si las protestas y aquí todos aquí con sus carteles 'estamos en contra de que se ponga esa farmacia en Huehuetoca'. Pero se trata de las medicinas, ¡qué les pasa! ¡hasta donde llega su insensatez!".

El jefe del Ejecutivo aseguró que no hay en el mundo una farmacia tan grande como la inaugurada hoy en Huehuetoca.

Explicó que en el mismo lugar operará un centro de distribución que entregará medicamentos a unos 20 mil centros de salud, clínicas y hospitales públicos.

Aseguró que el personal trabajará 24 horas y 7 días a la semana y la Megafarmacia contará con un sistema de vigilancia, para evitar el desabasto por burocratismos.