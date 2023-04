Tensa relación con la Corte

Veracruz.— El presidente Andrés Manuel López Obrador tronó ayer después de su revés en la Corte por la orden de readscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad, y el “espionaje” de agencias de Estados Unidos.

Con el Máximo Tribunal del país, el Mandatario dio manotazo y ordenó congelar la interlocución. A Estados Unidos le mandó un mensaje: que no necesita ayuda para combatir al crimen organizado pues, según él, México puede solo.

PUBLICIDAD

Durante la mañanera, que se realizó en el Puerto, López Obrador instruyó romper toda comunicación con la Corte, tras ventilar que su presidenta, Norma Piña, intentó “negociar” los tiempos para desincorporar a la GN de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Ni el teléfono le contesten”, pidió a los titulares de Gobernación y Seguridad.

El mandatario aseguró que los ministros intentaron “negociar” o hacer un “enjuague” para posponer la readscripción operativa y administrativa de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... y dio detalles.

Indicó que la propia Piña, con quien mantiene diferencias desde que fue elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, intentó hacer la negociación con la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, por lo que ordenó no hacerlo.

“Queda igual, es que queda igual, hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos porque ya no es el tiempo de antes”, expresó.

“¿Cómo se acata la resolución?”, se le preguntó.

“No se puede acatar porque entra en vigor hasta en enero del año próximo, se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después, no, le dije al Secretario de Gobernación y a la Secretaria de Seguridad Pública ‘no’, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, nosotros no hacemos arreglos en lo oscurito”, respondió.

“¿Quién mandó ese mensaje?”, se le insistió

“La presidenta y otros ministros, querían (negociar), les dije: Ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Ayer (jueves) tenía un desayuno la Secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte, entonces cuando me enteré les dije: No quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes”, dijo.

Acusó que los ministros sólo buscan que la GN no se consolide y que haya una deserción masiva de elementos vinculados a las Fuerzas Armadas para “derrumbar” a la corporación.

“Nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción y que se destruya como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió”, sostuvo.