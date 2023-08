Tengo en mi lista negra a Magistrados, dice AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene a los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su "lista negra".

"Ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para qué me meto, ya me pusieron en la lista negra los del Tribunal. Yo también los tengo ahí en mi listita", dijo.

El tabasqueño reiteró que los integrantes del TEPJF tergiversan sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

"Les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas, a los Magistrados del Tribunal Electoral. La última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí, en una mañanera. Lo que dije lo tergiversaron. Entonces sí los tengo apuntados en la lista, porque son muy falsarios, y son jueces, Magistrados de consigna".

El Jefe del Ejecutivo planteó que, si lo multan, hará una colecta.

"Yo de todas maneras, en la sanciones, las multas, no me han multado todavía. No me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta si me multan".

Primer recorrido de Tren Maya será lento

López Obrador informó que el próximo 1 de septiembre, cuando use por primera vez el Tren Maya en un recorrido de supervisión que irá de Campeche a Mérida, la circulación será lenta.

Al reiterar que hará el "primer recorrido" después de dar su Quinto Informe de Gobierno por la mañana, el Mandatario dijo que si el Tren se descarrilara sería noticia mundial.

"(Al Informe en Campeche) van a estar autoridades de Campeche, algunas personas de Campeche, los gobernadores del sureste sobre todo, y sí van a estar los miembros del Gabinete, pero no mucha gente, no mitin, como a las 9, 10 de la mañana.

"(Van a estar) algunos (Gobernadores), no todos, (hasta) Mérida, es que no puede desarrollar toda la velocidad todavía, vamos a ir a 60, 70, 80 (km/h). Imagínese que de descarrile ahí, noticia mundial, sobre todo aquí, los gritos de Joaquín, Ciro, Loret, esta noche en hechos, se descarriló", dijo en tono de broma.