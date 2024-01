Palenque.- Se tocaba la cabeza el presidente López Obrador, como poniéndose un sombrero. No es por presumir, decía, de pie a bordo del Tren Maya, complacido consigo mismo, pero ha tenido varias ocurrencias. La farmacia más grande del mundo, recién inaugurada “para todas las medicinas del mundo”, fue idea suya, decía, tocándose el pelo blanco.

“No es para presumir, pero tengo cosas que he creado, que surgieron de esta cabeza. Por ejemplo, la pensión de adultos mayores salió de esta cabecita. Muchas otras cosas que tienen qué ver con el apoyo a la gente, muchas cosas que han surgido de nosotros, el entregar el apoyo, por ejemplo, de manera directa a la gente, sin intermediarios, eso salió de esta cabecita. El Banco del Bienestar”, y se ponía la mano de sombrero y parado detrás de él en el paso al penúltimo vagón Jesús Ramírez Cuevas, su vocero, lo miraba.

El Tren Maya había salido cinco horas atrás de Cancún, Quintana Roo, y ahora iba entrando a Campeche a buena velocidad. Quince días antes había inaugurado el tramo de unos 470 kilómetros y ahora estrenaría de Campeche a Palenque, Chiapas, donde el mandatario tiene su finca. Otros 387 kilómetros; 860 del total de mil 554 que tendrá la megaobra cuando esté concluida.

“No hay ninguna experiencia en el mundo en donde se termine un tren de mil 554 kilómetros en cinco años”, presumía con abrigo negro y los ojos cansados.

Afuera y adentro los paisajes eran los mismos. Afuera, la línea verde de la selva cortada, las obras inconclusas, las terminales en obra negra, los montones de tierra y grava, las torres de luz sin luz, algunas vacas. Adentro, el presidente, en el último día del año, a nueve meses de que termine su Gobierno, satisfecho.

“(Cerraremos) bien, bien. Como estamos ahora, así imaginen que va a ser el cierre. No voy a exagerar. Me conformo con estos resultados de ahora. Es decir, que sigamos inaugurando obras. Me gustó mucho lo de la inauguración de la megafarmacia, porque la gente puede estar tranquila”, decía en una improvisada mañanera de 43 minutos.

A 120 kilómetros por hora la mayor parte del recorrido, el tren de cuatro vagones había salido a las 06:40 horas de Cancún, una más que en la Ciudad de México, para recorrer 22 estaciones, de las 34 que tendrá cuando esté concluido.

Avanzaba, a pesar de las obras inconclusas, y esa era la confianza que López Obrador necesitaba en su segunda inauguración con sus hijos Andrés y Gonzalo López Beltrán; los Gobernadores de Tabasco, Carlos Merino; de Chiapas, Rutilio Escandón, de Campeche, Layda Sansores; de Quintana Roo, Mara Lezama, y de Yucatán, Mauricio Vila; con algunos de su gabinete y reporteros. De los 220 asientos, 171 estaban ocupados. “A nosotros nos ayudó mucho, viendo con optimismo las cosas, el que como nos hicieron dos fraudes y participamos en tres elecciones presidenciales pues ya en la tercera, que fue la definitiva, pues ya teníamos proyectos, ya sabíamos qué se tenía que hacer para iniciar la transformación”, dijo el tabasqueño.

Afuera, patrullas y un helicóptero de la Guardia Nacional vigilaban la última actividad del año del presidente. Una protesta de pobladores porque el Fonatur, a cargo de la obra presupuestada en menos de 200 mil millones de pesos, pero que subió a 500 mil, no les cumplió con un camino a la estación. Afuera también, los pobladores y su hilera de adioses con el brazo, con una bandera de México en la azotea, su sombrero, una rama de árbol, su esperanza en el tren interminable. Acá adentro, López Obrador admitiendo apenas algún pendiente. La seguridad pública, resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

“Feliz año a todos los mexicanos. Desearles primero salud, mucha felicidad, armonía, que se transmita mucho amor en la familia. Que sean muy felices todos los mexicanos”.

Y agregaba: “Voy a entregar la banda presidencial a una persona honesta y eso me tiene muy contento, estoy muy a gusto, es como un regalo para finalizar mi ciclo. ¿Cómo dices tú que yo me meto (en el proceso electoral) con estos comentarios? ¿hay alguien así como yo lo estoy definiendo? Yo digo ‘una persona’, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que desea más un pueblo?".