Tengo 6 años, hay que apurarnos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuesta trabajar echar a andar el Gobierno debido al daño que dejaron Gobiernos anteriores, por lo que dijo que se apurará para cumplir con todos los compromisos.

"Cuesta trabajo echar a andar al Gobierno, es como un toro viejo reumático que hay que estarlo empujando, pero no me voy a cansar de estar insistiendo.

"Afortunadamenmte, tengo un equipo de colaboradores que trabajan, que son gente honesta. Que nos apuremos, porque no voy a reelegirme, son seis años nada más. Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección. Por eso, tenemos que apurarnos", dijo López Obrador.

Ante miles de paisanos que acudieron a verlo, el Mandatario federal también les prometió que no les fallará.

"Me da gusto estar aquí, en mi tierra, en mi agua, en mi municipio, muy cerca de mi pueblo. Vengo a refrendar compromisos, a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles.

"Mientras el creador me dé vida o lo permita la ciencia, como quiera verse, voy a trabajar todo el tiempo en favor del pueblo", dijo.

En un evento -donde dio arranque a la entrega de créditos ganaderos- el tabasqueño prometió a los trabajadores petroleros que habrá democracia sindical.

"Saben cómo va a ser: habrá democracia sindical. Los trabajadores van a elegir a los dirigentes. Voto libre y secreto. Ya el Gobierno no va a tener sindicatos predilectos, nada de eso. Los trabajadores decidirán libremente, lo más pronto posible.

"Es un proceso que tenemos que llevar a cabo. Y tengan cuidado, mucho ojo, que el dirigente sea honesto, que no sea ventajoso, que no sea corruptoy que los trabajadores sepan elegir libremente. Eso es lo que viene", anunció el tabasqueño.

López Obrador añadió que en compañía de los Gobernadores Rutilio Escandón, de Chiapas, y Adán Augusto, de Tabasco, mejorarán el servicio médico y garantizarán medicamentos a la población.

Ahora, el Presidente se dirige a Salto de Agua, Chiapas, donde igualmente presentará el programa de Crédito Ganadero a la Palabra.