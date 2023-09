Tendrán ingresos tributarios mayor peso en finanzas públicas

Ciudad de México.- El próximo año, los ingresos tributarios tendrán mayor peso en las finanzas públicas, ante una caída en la captación de recursos por petróleo.

Se estima que los ingresos tributarios el próximo año ascenderán a 4 billones 941 mil millones de pesos, un incremento anual de 6.1 por ciento.

Estos recursos representarán 67.5 por ciento de los ingresos presupuestados, 3.5 puntos porcentuales más de los previstos para este año.

En los Criterios Generales del Paquete Económico 2024, se señala que el dinamismo de los ingresos es por el alza prevista en IEPS a combustibles, ante la expectativa de un precio más bajo del petróleo y una menor base de comparación.

La mayoría de la gasolina que se usa en el País se importa y se prevé que sea más barata, aunque el Gobierno no reducirá su precio para obtener más recursos por IEPS, expuso Rolando Silva, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos México.

Además, se estima obtener mayores ingresos por ISR e IVA, añadió.

Hacienda señala que estos incrementos son por el desempeño de la actividad económica, maduración de las medidas tributarias y mejoras en la eficiencia recaudatoria.

Silva dijo que los ingresos petroleros caerán 11.3 por ciento respecto a los que se estima este año, debido a un menor precio de petróleo estimado y un alza en la producción de 15.4 y 1.4 por ciento, respectivamente.

Esto provocará que la participación de los recursos petroleros en los ingresos totales pasarán de 16.2 a 14.3 por ciento entre 2023 y 2024.

Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, dijo que el Gobierno apostará a una fiscalización más intensa para obtener los ingresos tributarios previstos.

"Dado que no hay reforma a las leyes fiscales, se advierte que no hay un esfuerzo por aumentar la base de contribuyentes, por tanto la contribución seguirá descansando en los formales, empresas, trabajadores y no tanto traer a informales a la formalidad", dijo.