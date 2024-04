Tendrá Sheinbaum respuesta para todo

Ciudad de México.- De cara al debate de este domingo, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum se preparó para todos los escenarios posibles, incluido uno donde sea cuestionada en torno a "temas espinosos", como la tragedia del Colegio Rébsamen, la caída de la Línea 12 del Metro o los señalamientos de corrupción durante este Gobierno.

Sheinbaum comenzó su preparación desde Semana Santa, cuando aprovechó los días en los que no tuvo actividades públicas para definir la estrategia que seguirá, analizar la estructura del debate y buscar la mejor manera de aprovechar el tiempo.

En los últimos dos días, la candidata suspendió sus recorridos por el País y usó ese tiempo para estudiar su introducción, el tono de sus respuestas, el tipo de preguntas que le podrían hacer y la forma en la que usará su bolsa de tiempo, algo que la candidata presidencial ya tiene perfectamente definido.

Practicó en su oficina, en la Ciudad de México, donde integrantes de un equipo definido específicamente para ello, le ayudaron a realizar simulaciones del debate.

También la apoyaron el coordinador de campaña, Mario Delgado, la coordinadora de Voceros, Tatiana Clouthier, e incluso las ex corcholatas.

La ayuda consistió en allegarle información sobre los temas que se abordarán en el debate, pero también sobre temas de coyuntura, no sólo para mantenerla actualizada, sino para adelantarse a posibles cuestionamientos.

"Hay todo un equipo de personas que saca perfiles de cosas que podrían surgir o temas que podrían aparecer y luego lo que tú quieres comunicar y es parte de cómo trabajas en esta dinámica para poder expresar lo que traes como estrategia, para comunicar y aquellos temas espinosos que pudieran surgir y que tuviese que atender o acotar, y cuando digo acotar es dar información muy precisa, porque los minutos, los segundos son súper valiosos ahí, para ver cómo utilizar cada segundo", señaló Clouthier.

La exdiputada federal reconoce que la estrategia de Sheinbaum es la de la candidata que lleva la ventaja en las encuestas, de ahí que se centrará en propuestas.

"Hay que reconocer que en la encuesta que pongamos, va arriba por 20 puntos, y siempre la estrategia de quién va arriba es distinta de quien llega y lo que quiere es pleito para poder sobresalir (...) Nosotros vamos a proponer", adelanta.

No obstante, la candidata es consciente de que será atacada con temas como la caída de la Línea 12 del Metro, la tragedia del Colegio Rébsamen y los señalamientos sobre presuntos actos de corrupción en este sexenio, incluidos los que involucran a los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello se preparó para todas las posibilidades.

"Es donde entra ya los juegos del entrenamiento: si te patean la espinilla, cómo respondes, si te jalan la camisa, pues qué haces y si te dan un palazo qué continúa. Son parte de las cosas que se practican y de las estrategias que se reconsideran, de si cambian la estrategia o por lo menos en algún momento te sales de la estrategia para poder atender una situación no prevista o de invasión por parte de los demás", indica.

Clouthier señala que entre las fortalezas de la candidata se encuentran que es la más preparada, tienen experiencia gobernando, ha trabajado en la Administración Pública, en la iniciativa privada y ha sido docente.

Además, agrega, conoce los temas, tiene sensibilidad y ha estado con la sociedad en todos los vertientes.

Reconoce que entre sus "áreas de oportunidad" está el estigma de que es seria, lo que podría ser una ventaja, pero también una desventaja y, al venir de un Gobierno, tanto el de ella, como el del Presidente López Obrador, hay áreas de desgaste que pueden ser usadas para "jugar a la piñata del otro lado".

"La otra es que no es ella mentirosa y eso cuesta trabajo cuando la otra es muy mentirosa. Se complica, porque no es tan fácil decir mentiras, entonces es una ventaja y desventaja", añade.

Sobre las propuestas que podría hacer la candidata presidencial, Clouthier indicó que hará énfasis en los ejes de Gobierno que ya presentó, como combate a la corrupción, transparencia y salud.

El eje que aún no presenta, recuerda, es el de la violencia contra las mujeres, en el que "podríamos tener ya planteamientos nuevos".

Clouthier dice no tener dudas de que Sheinbaum ganará el debate.

Habrá andanada de ataques

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que esperan una andanada de ataques y calumnias en contra de su abanderada Claudia Sheinbaum.

En entrevista con REFORMA, el dirigente sostuvo que Xóchitl Gálvez se encuentra desesperada por su falta de crecimiento en las encuestas, por lo que su apuesta serán las mentiras.

"Esperamos, por supuesto, una andanada de ataques, calumnias y mentiras por parte de la candidata de la derecha, que está desesperada porque sus números en las encuestas no levantan", dijo.

"Sin embargo, nuestra candidata se enfocará a refrendarle a la gente dónde están las propuestas en favor del pueblo de México".

El líder morenista aseguró que Sheinbaum está preparada para responder a esos ataques, ya que no es la primera vez que enfrentará críticas o discursos de odio.

¿Está lista la candidata para responder a esos ataques?, se le preguntó.

"Por supuesto. Sabemos, por la experiencia de varios años de guerra sucia, que la derecha se basa en mentiras, insultos y discursos de odio, pero nuestra candidata está lista para desmentir cualquier embate con firmeza y con autoridad moral que le ha otorgado el pueblo de México".

Delgado descartó que exista temor ante la posibilidad de que se pueda registrar alguna revelación o escándalo que afecte a la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Desde su punto de vista, el ejercicio de este domingo tendrá una influencia entre los electores y permitirá a Sheinbaum captar el voto de quienes aún están indecisos, lo que podría ampliar su ventaja en las preferencias electorales.

¿Llegan con alguna preocupación por posibles revelaciones?

"Ninguna preocupación. La doctora es una mujer íntegra que a lo largo de su trayectoria en la vida pública ha demostrado su probidad y se ha conducido siempre con transparencia y honestidad. No miente, no roba y no traiciona, por eso el pueblo la eligió como nuestra candidata. La preocupada debería ser la candidata del PRIAN".

¿El resultado del debate influirá en las preferencias electorales?

"Después de que la doctora gane el debate, seguramente algunos indecisos, que fueron traicionados por sus partidos, reafirmarán que Claudia es la mejor opción. Esa es la única posibilidad de que se muevan las preferencias: a nuestro favor, y hacia arriba, pues cada vez más gente se suma esta fuerza transformadora".

¿En qué proporción?

"La candidata del PRIAN seguirá en picada mientras siga exponiendo su incongruencia, su falsedad y su desprecio al pueblo, pues sólo sirve la mafia de corrupción que busca restablecer el régimen de privilegios", respondió.

Al hablar sobre las fortalezas de Sheinbaum frente al reto del debate, el morenista destacó la templanza, la preparación académica y su experiencia como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

"Sus mejores herramientas son el raciocinio, los argumentos críticos, el amor al pueblo y el conjunto de propuestas factibles que integran el proyecto de nación", aseveró.

Tras las polémicas registradas sobre el formato y la conducción del debate, Delgado confió en que impere la confrontación de proyectos, de ideas y de horizontes para el futuro, y no las filias y las fobias de ninguno de los moderadores.

"Esperamos que así suceda, y si no, claro que actuaremos en consecuencia. Que sepan que el pueblo de México los estará observando", advirtió.

El dirigente advirtió que se trata de una primera prueba para el Instituto Nacional Electoral (INE) y servirá como ejemplo, para bien o para mal, a quienes serán elegidos como moderadores en los próximos debates.

Cuestionado sobre las propuestas que podría presentar la candidata en este ejercicio, subrayó el programa educativo "Becas para empezar", así como el incremento de 300 mil espacios en educación superior, para llegar a 1 millón de becarios en este nivel.

En el caso de las mujeres, refirió que uno de los principales planteamientos es la entrega de un apoyo de media pensión, desde los 60 años de edad, como reconocimiento al trabajo que realizaron durante toda su vida.

En materia de combate a la corrupción, resaltó la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, el rediseño de la Secretaría de la Función Pública, así como el establecimiento de un Modelo Nacional para Investigar los Delitos de Corrupción y la elaboración de un esquema para tener mejores contrataciones públicas y transparentes.