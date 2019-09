Tendrá cada estado lo que le corresponde: presidente

Ciudad de México— Ante peticiones de gobernadores de más recursos en presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se le dará a los estados lo que les corresponde.

"Si se trata de que vienen a la baja los presupuestos, pues pongo ejemplo de la Presidencia, que ese sí viene a la baja por la austeridad. Nosotros no podríamos dejar de cumplir con la ley de coordinación fiscal, a los estados se les tiene que entregar lo que por ley corresponde, ese es el mandato, ya lo demás era lo que se negociaba, eran pues partidas especiales que había para todo", dijo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que ya no hay partidas especiales para nadie.

Señaló que anteriormente se le asignaba presupuesto a cada diputado, a presidentes municipales y a gobernadores.

"Entonces vamos a ver qué decide el Congreso en este caso en la Cámara de Diputados, pero ya no es como antes, no hay partidas especiales, ya no hay partidas de moche, es que recordemos un poco eso, cómo era, se servían con la cuchara grande, no digo gobernadores, en general el presupuesto en la Cámara en esta temporada era un tianguis", expuso.

Ayer, los Gobiernos de Chihuahua y Durango plantearon la posibilidad de retirarse del pacto fiscal con la Federación ante el recorte a las entidades en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.