'Temo que AMLO haga otra consulta para perpetuarse'

Chilpancingo, México.— El obispo de la Diócesis de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que la consulta del próximo 10 de abril de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador es un golpe de estado democrático.

"Es una consulta pagada y propiciada por el Gobierno que no es otra cosa que un golpe de estado democrático, apoyándose de 'que la gente lo pide, me apoya y quiere que continúe en el poder'", señaló el obispo en entrevista para Reforma.

"Pero mi temor que tengo es de que cuando cumpla los seis años (Andrés Manuel López Obrador) va decir lo mismo haciendo otra consulta y el peligro que yo veo es de que se vaya a perpetuar en el poder, aunque él ha dicho que no oficialmente".

Rangel Mendoza dijo que López Obrador quiere seguir los pasos de otros mandatarios de América Latina como en Venezuela, Nicaragua y Bolivia que se perpetuaron en el poder.

El obispo consideró que esta consulta (de revocación de mandato) es pagada por el Gobierno, porque las autoridades federales y estatales que son de Morena utilizan recursos públicos para realizar la propaganda.

"Constitucionalmente no lo podían hacer, pero ellos cambiaron las leyes y ahora cualquier personaje de Morena incluido el presidente hacen propaganda (de la consulta)", añadió.

Mendoza Rangel, quien dialoga con los dirigentes de los grupos criminales para, según él, pacificar Guerrero, calificó al Gobierno de AMLO de "socialista" y "comunista".

El clérigo aseguró que él votó por López Obrador en las elecciones de 2018, pero muchas de las cosas que está haciendo ya no le gustan, por ejemplo el darle tanto poder al Ejército Mexicano.

"Su Gobierno está militarizando al país, a ellos (al Ejército) los tiene contentos", señaló.

Dijo que otras cosas que no le gustan del Gobierno son sus programas sociales y la manera personal que tiene el presidente de polarizar al país.

"¿Quiénes son los buenos mexicanos? ¿los que piensan como él?", cuestionó.

"Yo creo que en una democracia es una pluralidad de ideas, de pensamientos y todos los que no piensan como él son adversarios. Entonces, ¿dónde está la democracia?".

"Un presidente debe ser para todos, no solamente de los que le aplauden y que están de acuerdo con sus ideas", añadió.

Rangel Mendoza consideró que los programas sociales de la Federación son para captar votos y no para resolver los problemas sociales de fondo que vive la mayoría de la población de Guerrero y del país.

"Al hombre enséñale a pescar y comerá siempre", dijo el obispo.

Sobre el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro y que, según la narrativa del Gobierno es para desalentar a los jóvenes de que se metan a las filas de las organizaciones del narcotráfico, Rangel Mendoza aseguró que por lo menos en Guerrero éste no ha funcionado.

"Yo he estado con organizaciones de la delincuencia y he visto en sus filas a muchos jovencitos quienes portan armas largas que no saben manejar por su inexperiencia", reveló.

Indicó que en estos más de tres años del Gobierno, la inseguridad en Guerrero y en el país no ha bajado.

El clérigo reclamó que los gobiernos locales no hayan aceptado su propuesta de dialogar con los dirigentes de los grupos delictivos para pacificar Guerrero.

Presumió que, gracias a que él sí dialogó con líderes, pacificó regiones del estado que eran sumamente violentas.

Puso como ejemplo la zona donde opera el grupo de Los Ardillos.

"Yo tuve que hablar con ellos (con los dirigentes de este grupo) para tranquilizar esta región (municipios de Chilapa, Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Tlapa, Zitlala) donde no hay extorsiones, cobro de piso y levantones", señaló.

"Yo no estoy apoyando a Los Ardillos, yo estoy apoyando el método pacificador que tienen ellos".

Rangel Mendoza reveló que en las pláticas que ha tenido con los dirigentes de esta organización (Celso e Iván Jiménez Ortega) le han dicho que quieren pacificar Guerrero.

"Yo nunca he escuchado eso de algún político, pero ellos (Los Ardillos) me dicen que quieren reconstruir Guerrero, porque ya están cansados de tantas cosas", afirmó el obispo.